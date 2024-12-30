Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jenazah Ayah Jessica Iskandar Akan Dikremasi 1 Januari 2025

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |06:16 WIB
Jenazah Ayah Jessica Iskandar Akan Dikremasi 1 Januari 2025
Jessica Iskandar
JAKARTA - Duka mendalam tengah dirasakan oleh Jessica Iskandar dan keluarganya. Sang ayah, Hardy Iskandar, meninggal dunia pada Sabtu (28/12/2024) pagi.

Kabar duka tersebut diumumkan Jessica melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Jessica terlihat bersama keluarganya di rumah duka, menemani almarhum ayahnya yang telah terbaring di dalam peti.

"Ayah kami tercinta telah meninggal dunia. Rest in peace Papa Hardy Iskandar 28 Desember 2024 pada pukul 06.30 di rumah," tulis Jessica Iskandar di Instagram @inijedar, Minggu (29/12/2024).

Jenazah Ayah Jessica Iskandar Akan Dikremasi 1 Januari 2025
Jenazah Ayah Jessica Iskandar Akan Dikremasi 1 Januari 2025

Jenazah Hardy Iskandar saat ini disemayamkan di Rumah Duka Sentosa Gatot Subroto. Jessica juga menginformasikan jadwal kremasi sang ayah yang akan dilaksanakan di awal tahun 2025.

"Saat ini almarhum papa disemayamkan di Rumah Duka Sentosa Gatot Subroto.
Malam Kembang 31 Desember 2024 pukul 19.00 WIB. Dikremasi 1 Januari 2025 pukul 09.00 WIB," ungkap Jessica.

Bagi Jessica, sang ayah adalah sosok yang sangat berarti. Ia menggambarkan Hardy Iskandar sebagai guru, pelindung, dan kekuatan yang luar biasa dalam hidupnya. Kepergian sang ayah meninggalkan luka yang mendalam bagi Jessica.

