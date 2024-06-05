Advertisement
TV SCOOP

DMD Panggung Rezeki Siap Wujudkan Mimpi Jadi Bintang dalam Semalam

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |17:33 WIB
DMD Panggung Rezeki Siap Wujudkan Mimpi Jadi Bintang dalam Semalam
DMD Panggung Rezeki tayang di MNCTV, pada 6 Juni 2024, pukul 21.00 WIB. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Kontes Dangdut Mania Dadakan (DMD) menjadi panggung impian yang menyimpan sejuta cerita pesertanya. Banyak dari mereka yang berhasil mewujudkan mimpi menjadi bintang hanya dalam satu malam.

Siapa saja bisa mengikuti ajang ini. Anda berpeluang ketiban rezeki dari Tuan Takur atau Juri Jutawan. Iis Dahlia akan mengisi episode terbaru DMD Panggung Rezeki kali ini dengan mengaudisi tiga peserta terpilih.

Satu dari tiga peserta itu adalah seorang pria yang kerap tidak percaya diri dengan penampilannya. Dia kemudian mendapat make over dari stylish kenamaan Caren Delano. Kejutan itu membuat dia tampil percaya diri.

DMD Panggung Rezeki. (Foto: MNC Media)

Tak hanya itu, ada peserta bernama Arlis yang berjuang untuk biaya pengobatan sang adik. Mampukah dia menaklukkan tantangan yang diberikan Iis Dahlia? Saksikan DMD Panggung Rezeki di MNCTV Selalu di Hati, pada Kamis (6/6/2024), pukul 21.30 WIB.*

(SIS)

