DMD Panggung Rezeki Hadir dengan Ragam Warna Khas Jawa dan Musik Ambyar. (Foto: MNC Media)



JAKARTA - Ajang pencarian bakat Dangdut Mania Dadakan (DMD) Panggung Rezeki kembali hadir untuk memberikan warna baru dan menghasilkan talenta-talenta bintang dangdut Tanah Air.

Para kontestan yang menguji peruntungan mereka datang dari berbagai latar belakang dan profesi. Persamaan mereka adalah mimpi dan keinginan mendapatkan uang dalam jumlah besar hanya dalam waktu satu malam.

Aksi panggung para kontestan DMD Panggung Rezeki akan dinilai oleh para juri bintang yang terdiri dari Happy Asmara, Sandrina Mazaya, Caren Delano, Joe Kriwil, dan Tuan Takur.

Menariknya, ada tiga biduan cantik: Mayangsari Ambyar, Wina KDI, dan Bella KDI yang ditugasi untuk mendampingi para kontestan. Karena itu, jangan ketinggalan untuk menyaksikan keseruannya ya.

DMD Panggung Rezeki tahun ini hadir dengan warna lebih baru dengan musik ambyar yang kental dengan nuansa khas Jawa. DMD Panggung Rezeki akan mulai tayang di MNCTV, pada 14 Juli 2024, pukul 21.30 WIB.*



