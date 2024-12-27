Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

MNCTV Meriahkan Pesta Akhir Tahun Lewat Road To Kilau Raya Viral 2024

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |15:09 WIB
MNCTV Meriahkan Pesta Akhir Tahun Lewat Road To Kilau Raya Viral 2024
MNCTV Meriahkan Pesta Akhir Tahun Lewat Road To Kilau Raya Viral 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV menggelar Road To Kilau Raya 'Viral 2024' untuk menemani momen pergantian tahun penonton di rumah. Panggung musik itu akan tayang pada Sabtu, 28 Desember 2024, pukul 21.00 WIB.

Konser Road To Kilau Raya 'Viral 2024' akan dimeriahkan sederet penyanyi papan atas, seperti Ridho Rhoma & Sonet 2, Betrand Peto, Bagindas, Caren Delano, Iis Dahlia, dan Wika Salim.

Ada juga Fitri Carlina, Selfi Nafilah, 3 Biduan (Mayangsari Ambyar, Wina KDI, Vanny KSB), Kiky KSB, Limbad, Chacha Caroline, dan bintang-bintang viral Lolly Cafe, Shegan dan Fendi. 

Konser Road to Kilau Raya Viral 2024 akan dipandu oleh Irfan Hakim dan Vega Darwanti. Pertama kalinya, Ridho Rhoma & Sonet 2 Band akan berkolaborasi dengan Band Bagindas. 

Tak hanya itu, Master Limbad juga akan mendapat make over oleh Caren Delano. Dalam konser Road To Kilau Raya Viral 2024 ini juga MNCTV akan memperkenalkan program barunya, Berpacu Dalam Melodi.

Halaman:
1 2
