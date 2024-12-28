Series V+ Radio Hadir di MNCTV, Kisah Jurnalis Pecahkan Kasus Pembunuhan Misterius

Series V+ {Radio} Hadir di MNCTV, Kisah Jurnalis Pecahkan Kasus Pembunuhan Misterius. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV kini menghadirkan Platinum Original Series Vision+ dengan sederet drama populer. Kali ini, giliran serie Radio yang tayang pada Minggu, 29 Desember 2024, pukul 22.30 WIB.

Series Radio bercerita tentang Laras (Marsha Aruan), seorang jurnalis yang meliput sebuah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Dhanu (Ari Irham).

Kepada Laras, Dhanu bercerita bahwa aksinya menghabisi nyawa korbannya setelah menemukan sebuah radio tua di gudang rumah yang baru ditempatinya bersama sang ibu.

Dhanu mengaku, mendapat bisikan dari penyiar radio misterius tersebut untuk melakukan pembunuhan. Korbannya adalah mereka yang pernah menyakiti atau membully Dhanu.

Tanpa disadari Dhanu, dia juga menghabisi nyawa ibunya sendiri serta perempuan yang pernah disukainya. Menyadari kedua perempuan terpenting dalam hidupnya jadi korban, Dhanu pun bunuh diri.

Sementara Laras, ternyata memiliki masa lalu yang terkait dengan radio misterius itu. Ada apa sebenarnya? Platinum Original Series Vision+ Radio ini bisa ditonton di MNCTV, pada Minggu, 29 Desember 2024, pukul 22.30 WIB.**

(SIS)