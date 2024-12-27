Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

2 Kontroversi Fico Fachriza, Terbaru Bikin Ananta Rispo Malu

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |08:02 WIB
2 Kontroversi Fico Fachriza, Terbaru Bikin Ananta Rispo Malu
2 Kontroversi Fico Fachriza, Terbaru Bikin Ananta Rispo Malu (Foto: IG Fico)
JAKARTA - Komika Fico Fachriza kembali menjadi perbincangan publik setelah diduga menipu sejumlah rekan artis dengan alasan meminjam uang untuk keperluan keluarga.

Salah satu artis yang turut menjadi korban adalah Teuku Ryzki atau Kiki eks CJR. Dalam unggahan di media sosial, Kiki membeberkan bahwa Fico berbohong mengenai kondisi keluarganya untuk mendapatkan simpati. Hal ini turut di klarifikasi oleh kakak Fico, Ananta Rispo, yang mengaku bahwa keluarganya baik-baik saja.

2 Kontroversi Fico Fachriza, Terbaru Bikin Ananta Rispo Malu
2 Kontroversi Fico Fachriza, Terbaru Bikin Ananta Rispo Malu

Tidak hanya Kiki, beberapa nama lain seperti Aurel Hermansyah, Virgoun, Ajil Ditto, dan Jeff Smith juga diketahui sempat mentransfer uang kepada Fico, yang kemudian memicu kemarahan dari berbagai pihak.

Bukan kali pertama, pria berusia 30 tahun ini juga pernah tersandung berbagai masalah yang menjadi perhatian publik, mulai dari kasus hukum hingga isu lainnya. Berikut adalah rangkuman berbagai kontroversi yang melibatkan Fico Fachriza

2 Kontroversi Fico Fachriza

1. Penggunaan Narkoba

Pada tahun 2022, Fico Fachriza ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus penyalahgunaan tembakau sintetis atau gorila. Ia diketahui telah mengonsumsi narkotika tersebut sejak tahun 2016, dengan alasan agar bisa tidur lebih nyenyak.

Fico dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan dikenakan Pasal 112 ayat 1 atau alternatifnya Pasal 27 ayat 1.

Meskipun awalnya terancam hukuman pidana hingga 12 tahun, Fico akhirnya hanya menjalani rehabilitasi selama enam bulan di RSKO Cibubur. Proses rehabilitasi tersebut membuatnya bebas dalam waktu kurang dari setahun.

 


