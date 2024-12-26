Klarifikasi Fico Fachriza Usai Dituduh Menipu Rekan Artis karena Meminjam Uang

JAKARTA - Fico Fachriza akhirnya angkat bicara setelah muncul tuduhan bahwa dirinya menipu rekan sesama artis dengan meminjam uang menggunakan cerita kemalangan keluarganya. Namun, dalam pernyataannya, Fico lebih banyak menjelaskan tentang musibah yang sempat ia alami ketimbang membahas soal peminjaman uang secara langsung.

Fico mengungkapkan bahwa ia mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan kerusakan parah pada kendaraannya. Ia menegaskan bahwa kecelakaan tersebut tidak disebabkan oleh dirinya yang sedang dalam pengaruh narkoba, seperti yang sering dituduhkan oleh masyarakat.

"Gue kemarin ada musibah, mobil gue nabrak. Tapi karena citra gue yang dianggap buruk, kejadian itu dikira karena gue teler. Padahal, gue bisa jamin 100 persen bukan itu penyebabnya," jelas Fico melalui unggahan Instagram-nya, @ficofachriza_, pada Kamis (26/12/2024).

Ananta Rispo Ungkap Penipuan Fico Fachriza, Peringatkan Agar Tidak Meminjamkan Uang

Fico juga menyertakan foto mobilnya yang rusak, foto yang sama pernah ia kirimkan kepada Teuku Ryzki saat meminjam uang. Karena tidak memiliki dana untuk memperbaiki mobilnya, Fico mengaku pertama kali meminta bantuan kepada Ananta Rispo, yang ia anggap sebagai saudara terdekat.

"Gue chat Rispo buat minta bantuan supaya mobil gue bisa selesai di bengkel, tapi ternyata Rispo lagi nggak punya uang karena invest film GJLS," sambungnya.

Karena Rispo tidak bisa membantunya, Fico akhirnya meminjam uang kepada orang lain, yang identitasnya tidak disebutkan.

"Ya udah nggak masalah. Gue nggak ada maksud atau tindakan memaksa. Kalau Rispo nggak bisa bantu, ya gue minta tolong ke orang lain," katanya.

Fico juga menyampaikan pendapatnya soal meminjam uang. Menurutnya, meminjam uang bukanlah aib atau hal yang salah.

"Buat beberapa orang, mungkin pinjam uang itu aib, tapi buat gue nggak. Kalau ada temen yang butuh dan gue bisa bantu, ya gue kasih pinjam. Entah uangnya nanti balik atau nggak," ungkap Fico.

Namun, klarifikasi ini dianggap oleh warganet belum menjawab inti masalah, yaitu tuduhan dari Rispo dan Kiki TBA yang kecewa karena merasa Fico meminjam uang dengan menggunakan cerita tidak benar tentang kondisi keluarganya.