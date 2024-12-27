Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fico Fachriza Klarifikasi Isu Pinjam Uang ke Rekan Artis, Langsung Disentil Ananta Rispo

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |15:31 WIB
Fico Fachriza Klarifikasi Isu Pinjam Uang ke Rekan Artis, Langsung Disentil Ananta Rispo
Fico Fachriza Klarifikasi Isu Pinjam Uang ke Rekan Artis, Langsung Disentil Ananta Rispo (Foto: Okezone)




JAKARTA - Fico Fachriza akhirnya memberikan penjelasan terkait isu pinjaman uang yang melibatkan beberapa rekan artis. Klarifikasi tersebut ia sampaikan melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya.

Masalah ini bermula ketika Fico mengalami musibah kecelakaan mobil yang menyebabkan kerusakan parah pada kendaraannya. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Fico berniat meminjam uang dari kakaknya, Ananta Rispo. Namun, saat itu Rispo menjelaskan bahwa ia tidak memiliki uang untuk membantu.

Belum selesai dengan masalah perbaikan mobil, Fico kembali dihadapkan pada kabar duka, yakni wafatnya ayah tiri mereka. Karena sebelumnya Rispo mengatakan tidak bisa membantu terkait perbaikan mobil, Fico berasumsi bahwa Rispo juga tidak memiliki cukup uang untuk mengurus penguburan ayah tiri mereka.

Fico Fachriza Klarifikasi Isu Pinjam Uang ke Rekan Artis, Langsung Disentil Ananta Rispo
Fico Fachriza Klarifikasi Isu Pinjam Uang ke Rekan Artis, Langsung Disentil Ananta Rispo

Dalam kebingungan, Fico kemudian mencoba mencari bantuan dengan meminjam uang dari beberapa rekan artis, teman sekolah, dan relasi lainnya.

Reaksi Rispo pun muncul di kolom komentar unggahan Fico. Ia membenarkan bahwa dirinya tidak memberikan uang untuk memperbaiki mobil Fico. Namun, Rispo menegaskan bahwa hal itu bukan berarti ia tidak mampu membantu keluarganya, terutama sang ibu.

"Yang gua gak bantu itu elu, Co. Kalau mama, insyaallah gak akan kekurangan. Gak pernah kan mama minta ke elu buat berobat suaminya, buat ngurus pengajian, atau apapun itu? Karena gua pastikan aman," tulis Rispo dalam komentarnya.

Rispo juga merasa keberatan karena ibunya sama sekali tidak meminta uang kepada Fico untuk mengurus penguburan ayah tiri mereka. Namun, hal tersebut justru dijadikan alasan oleh Fico untuk meminjam uang ke banyak orang.

"Nah yang jadi masalah, mama gak minta apa-apa, tapi elu malah jadikan alasan buat minjem duit," lanjut Rispo dengan nada tegas.

 

Halaman:
1 2

