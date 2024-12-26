Kiki TBA Kecewa Berat Ditipu Fico Fachriza

JAKARTA - Teuku Ryzki, atau yang akrab disapa Kiki TBA, membagikan pengalaman kurang menyenangkan ketika ditipu oleh komika Fico Fachriza. Kisah ini dibagikan Kiki melalui unggahan di akun Instagramnya.

Awalnya, Fico Fachriza menghubungi Kiki melalui pesan singkat untuk meminjam uang. Dalam pesannya, Fico mengaku bahwa suami dari ibu tirinya telah meninggal dunia. Ia mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus pemakaman.

Merasa iba, Kiki langsung mentransfer sejumlah uang tanpa keberatan, bahkan mengatakan bahwa Fico tidak perlu mengembalikannya. Namun, Fico kembali meminta uang tambahan dengan alasan yang sama.

Kiki TBA Kecewa Berat Ditipu Fico Fachriza

Belakangan, Kiki mengetahui bahwa cerita yang disampaikan Fico hanyalah kebohongan. Fakta ini terungkap setelah Kiki berkomunikasi dengan kakak Fico, Ananta Rispo. Dalam tangkapan layar obrolan yang diunggah Kiki, Rispo memperingatkan agar Kiki tidak memberikan uang kepada adiknya.