Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ananta Rispo Ungkap Penipuan Fico Fachriza, Peringatkan Agar Tidak Meminjamkan Uang

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |18:01 WIB
Ananta Rispo Ungkap Penipuan Fico Fachriza, Peringatkan Agar Tidak Meminjamkan Uang
Ananta Rispo Ungkap Penipuan Fico Fachriza, Peringatkan Agar Tidak Meminjamkan Uang (foto: IG Fico)
A
A
A

JAKARTA - Ananta Rispo mengimbau kepada semua pihak, terutama rekan artis, untuk tidak meminjamkan uang kepada adiknya, Fico Fachriza. Peringatan ini disampaikan Rispo melalui sebuah unggahan di media sosialnya.

“Kalau Fico ada pinjam uang dengan alasan apapun, jangan dikasih,” tulis Ananta Rispo dalam unggahannya pada Kamis (26/12/2024).

Ananta Rispo Ungkap Penipuan Fico Fachriza, Peringatkan Agar Tidak Meminjamkan Uang
Ananta Rispo Ungkap Penipuan Fico Fachriza, Peringatkan Agar Tidak Meminjamkan Uang

Peringatan ini muncul karena Fico diketahui telah menipu banyak orang dengan modus meminjam uang, menggunakan berbagai alasan yang mengatasnamakan keluarga.

“Sudah banyak yang dipinjamin dengan alasan yang nggak benar,” lanjut Rispo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102863/fico_fachriza-WyrL_large.jpeg
4 Alasan Komika Fico Fachriza Berutang Nyaris Rp50 Juta dari Teman Artis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/33/3099744/biodata_dan_agama_fico-14lc_large.jpg
Biodata dan Agama Fico Fachriza, Komika yang Pinjam Uang ke Teman Artis dengan Jual Kesedihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099289/fico_fachriza-od6T_large.jpeg
2 Kontroversi Fico Fachriza, Terbaru Bikin Ananta Rispo Malu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/33/3099431/nikita_willy-xGQ5_large.jpg
Nikita Willy Jadi Korban Penipuan Komika Fico Fachriza, Terlanjur Transfer Rp28 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099182/fico_fachriza-NvRc_large.jpg
Fico Fachriza Klarifikasi Isu Pinjam Uang ke Rekan Artis, Langsung Disentil Ananta Rispo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3099014/fico_fachriza-soRr_large.jpg
Klarifikasi Fico Fachriza Usai Dituduh Menipu Rekan Artis karena Meminjam Uang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement