Ananta Rispo Ungkap Penipuan Fico Fachriza, Peringatkan Agar Tidak Meminjamkan Uang

Ananta Rispo Ungkap Penipuan Fico Fachriza, Peringatkan Agar Tidak Meminjamkan Uang (foto: IG Fico)

JAKARTA - Ananta Rispo mengimbau kepada semua pihak, terutama rekan artis, untuk tidak meminjamkan uang kepada adiknya, Fico Fachriza. Peringatan ini disampaikan Rispo melalui sebuah unggahan di media sosialnya.

“Kalau Fico ada pinjam uang dengan alasan apapun, jangan dikasih,” tulis Ananta Rispo dalam unggahannya pada Kamis (26/12/2024).

Ananta Rispo Ungkap Penipuan Fico Fachriza, Peringatkan Agar Tidak Meminjamkan Uang

Peringatan ini muncul karena Fico diketahui telah menipu banyak orang dengan modus meminjam uang, menggunakan berbagai alasan yang mengatasnamakan keluarga.

“Sudah banyak yang dipinjamin dengan alasan yang nggak benar,” lanjut Rispo.