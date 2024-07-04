Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kiki Ucup Sebut SBY Langsung Terima Tawaran saat Diminta Manggung di Pestapora 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |11:21 WIB
Kiki Ucup Sebut SBY Langsung Terima Tawaran saat Diminta Manggung di Pestapora 2024
SBY langsung terima tawaran manggung di Pestapora 2024 (Foto: Instagram/pestapora)
A
A
A

JAKARTA - Kiki Aulia Ucup selaku Direktur Boss Creator sekaligus Promotor Pestapora membeberkan proses mengundang Mantan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ke festival musik garapannya tahun ini.

Sebagai promotor, Kiki Ucup mengundang langsung SBY dengan mengirimkan sepucuk surat ke alamat rumahnya.

"Kita kirim surat ke pihak pak SBY terus di bales dan beliau bersedia," kata Kiki Ucup saat dikonfirmasi wartawan belum lama ini.

Kiki mengaku senang lantaran undangannya langsung diterima SBY. Dia tak sama sekali menemukan kesulitan apapun dalam menghadirkannya di salah satu panggung Pestapora 2024.

Pestapora 2024

SBY langsung terima tawaran manggung di Pestapora 2024 (Foto: Instagram/pestapora)


"Sesimple itu," lanjut Kiki Ucup.

Kiki Ucup kemudian menyebut SBY nantinya akan tampil sebagai musisi dengan membawakan sejumlah karya ciptaannya.

"(SBY-red) nyanyi di panggung," kata dia singkat.


