Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Galiech Ridha Rahardja Ceritakan Kesedihan Anak Usai Sepakat Bercerai dengan Asri Welas

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |14:05 WIB
Galiech Ridha Rahardja Ceritakan Kesedihan Anak Usai Sepakat Bercerai dengan Asri Welas
Galiech Ridha Rahardja Ceritakan Kesedihan Anak Usai Sepakat Bercerai dengan Asri Welas (Foto: IG Asri Welas)
A
A
A

DEPOK - Proses perceraian antara Asri Welas dan Galiech Ridha Rahardja membawa kesedihan bagi anak-anak mereka, terutama putra sulung mereka, Rajwa Gilbram Ridha Rahardja atau Ibam.

Sebagai anak sulung, Ibam yang kini berusia 15 tahun sempat merasa sedih dan takut kehilangan salah satu orang tuanya saat mengetahui kedua orang tuanya akan berpisah. Hal ini diungkapkan oleh Galiech saat ditemui di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

"Pernah dulu sedih, ya. Tapi karena ini keputusan bersama, lama-lama dia mulai mengerti bahwa ini adalah jalan terbaik untuk kami sebagai orang tuanya," ujar Galiech.

Galiech Ridha Rahardja Ceritakan Kesedihan Anak Usai Sepakat Bercerai dengan Asri Welas
Galiech Ridha Rahardja Ceritakan Kesedihan Anak Usai Sepakat Bercerai dengan Asri Welas

Meski awalnya berat, Ibam kini telah menerima keputusan tersebut. Menurut Galiech, hal ini tidak lepas dari komunikasi yang baik antara dirinya dan Asri dalam menjelaskan situasi kepada anak-anak mereka.

"Dia sudah cukup dewasa untuk memahami. Saya selalu menganggap dia sebagai teman. Dia tahu proses yang sedang berjalan. Misalnya, hari ini saya bilang 'Nanti Papi sidang ya,' dia jawab 'Iya.' Jadi, dia mengikuti progresnya," tambah Galiech.

Berbeda dengan Ibam, anak bungsu mereka, Renzo Gibrar Ridha Rahardja yang masih berusia lima tahun, sempat kebingungan dan menanyakan keberadaan ayahnya yang tidak lagi tinggal di rumah.

Galiech pun berusaha memberikan penjelasan yang sesuai dengan usia sang anak agar ia tidak merasa kehilangan.

"Yang kecil pernah nanya, 'Jangan nginep di rumah Eyang lagi ya.' Tapi saya bilang, 'Papi lagi kerja, makanya harus ke rumah Eyang.' Meski begitu, saya selalu datang setiap akhir pekan," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184224/asri_welas-T37x_large.jpg
Asri Welas Didatangi Petugas Pajak Gara-Gara Ucapan Baim Wong soal Honor Rp7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171551/asri_welas-boRP_large.jpg
Asri Welas Klaim Didekati Musisi hingga Pejabat setelah Menjanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/206/3138047/asri_welas-fWuR_large.jpg
Perankan Sosok Judes, Asri Welas Sempat Tak Tega Julid ke Lawan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3137202/luna_maya-r6EF_large.jpeg
Asri Welas Rancang Gaun Batik Khusus untuk Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/206/3131468/asri_welas-AUmg_large.jpg
Asri Welas Sedih Perankan Sosok Julid dalam Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/33/3131211/asri_welas-ZGDT_large.jpg
Asri Welas Berharap Banjir Job Usai Jalani Operasi Plastik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement