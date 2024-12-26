Galiech Ridha Rahardja Ceritakan Kesedihan Anak Usai Sepakat Bercerai dengan Asri Welas

DEPOK - Proses perceraian antara Asri Welas dan Galiech Ridha Rahardja membawa kesedihan bagi anak-anak mereka, terutama putra sulung mereka, Rajwa Gilbram Ridha Rahardja atau Ibam.

Sebagai anak sulung, Ibam yang kini berusia 15 tahun sempat merasa sedih dan takut kehilangan salah satu orang tuanya saat mengetahui kedua orang tuanya akan berpisah. Hal ini diungkapkan oleh Galiech saat ditemui di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

"Pernah dulu sedih, ya. Tapi karena ini keputusan bersama, lama-lama dia mulai mengerti bahwa ini adalah jalan terbaik untuk kami sebagai orang tuanya," ujar Galiech.

Meski awalnya berat, Ibam kini telah menerima keputusan tersebut. Menurut Galiech, hal ini tidak lepas dari komunikasi yang baik antara dirinya dan Asri dalam menjelaskan situasi kepada anak-anak mereka.

"Dia sudah cukup dewasa untuk memahami. Saya selalu menganggap dia sebagai teman. Dia tahu proses yang sedang berjalan. Misalnya, hari ini saya bilang 'Nanti Papi sidang ya,' dia jawab 'Iya.' Jadi, dia mengikuti progresnya," tambah Galiech.

Berbeda dengan Ibam, anak bungsu mereka, Renzo Gibrar Ridha Rahardja yang masih berusia lima tahun, sempat kebingungan dan menanyakan keberadaan ayahnya yang tidak lagi tinggal di rumah.

Galiech pun berusaha memberikan penjelasan yang sesuai dengan usia sang anak agar ia tidak merasa kehilangan.

"Yang kecil pernah nanya, 'Jangan nginep di rumah Eyang lagi ya.' Tapi saya bilang, 'Papi lagi kerja, makanya harus ke rumah Eyang.' Meski begitu, saya selalu datang setiap akhir pekan," jelasnya.