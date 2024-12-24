Galiech Ridha Rahardja Bingung Lihat Asri Welas Semakin Cantik di Tengah Proses Perceraian

DEPOK - Galiech Ridha Rahardja mengaku terkejut melihat perubahan penampilan Asri Welas yang dinilainya semakin cantik, meski keduanya tengah menghadapi proses perceraian. Setelah dua tahun pisah rumah, pertemuan dengan Asri di Pengadilan Agama (PA) Depok membuat Galiech merasa pangling.

"Ya, pasti pangling, kok makin cantik. Banyak waktu untuk merawat diri, ya. Yang tadinya ketemu setiap hari, sekarang tiba-tiba ketemu lima hari sekali, makin cantik aja. Masih merasa begitu sih," ungkap Galiech usai sidang perceraian di PA Depok, Selasa (24/12/2024).

Galiech Ridha Rahardja Bingung Lihat Asri Welas Semakin Cantik di Tengah Proses Perceraian

Galiech dan Asri telah memutuskan untuk pisah rumah sejak dua tahun lalu. Selama itu, Galiech memilih tinggal bersama orang tuanya. Meski sudah terbiasa hidup terpisah, Galiech mengaku tak bisa membayangkan jika suatu hari Asri menemukan pasangan baru.

"Ke depannya seperti apa, ya itu skenario Tuhan. Apakah nanti tidak komunikasi lagi atau justru makin sering komunikasi, saya nggak bisa prediksi. Saya juga nggak banyak berharap, pernikahan ini maunya untuk selamanya, tapi Tuhan memberikan hal yang berbeda," ujar Galiech.