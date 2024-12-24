2 Tahun Pisah Rumah, Galiech Ridha Rahardja Mulai Terbiasa Hidup Tanpa Asri Welas

DEPOK - Galiech Ridha Rahardja mengungkapkan dirinya kini mulai terbiasa menjalani hidup tanpa kehadiran istrinya, Asri Welas, setelah dua tahun pisah rumah. Saat ini, Galiech sedang menghadapi proses gugatan cerai yang diajukan Asri di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat.

Awalnya, Galiech merasa berat menjalani perpisahan tersebut, namun seiring waktu, ia mulai menerima kenyataan dan beradaptasi dengan situasi baru ini.

"Awalnya memang berat, karena seperti kehilangan. Biasanya ada yang memanggil, sekarang tidak ada lagi. Tapi dengan berjalannya waktu, lama-lama kita jadi terbiasa," ujar Galiech saat ditemui di PA Depok, Selasa (24/12/2024).

2 Tahun Pisah Rumah, Galiech Ridha Rahardja Mulai Terbiasa Hidup Tanpa Asri Welas

Sebagai ayah dari tiga anak, Galiech tak ingin terjebak dalam kesedihan akibat perceraiannya. Ia menegaskan pentingnya untuk terus maju dan menjalani hidup dengan sikap yang tegar.

"Masa mau terus-terusan seperti itu, kapan bisa move on? Harus ada progres. Kalau kita sudah sepakat cerai, ya harus bisa bersikap sesuai. Cerai ya cerai," tegasnya.

Meski begitu, Galiech tetap harus berlapang dada menghadapi proses persidangan yang berlangsung di penghujung tahun. Ia menyebut bahwa tahun 2024 merupakan salah satu tahun yang paling berat dan penuh tantangan dalam hidupnya.

"Tahun 2024 memang penuh tantangan. Seharusnya momen liburan akhir tahun ini bisa dinikmati bersama keluarga, tapi justru harus bolak-balik ke Pengadilan. Ya, kita ikuti saja prosesnya sebagai warga negara," tutup Galiech.

(aln)