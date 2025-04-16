Asri Welas Berharap Banjir Job Usai Jalani Operasi Plastik

JAKARTA - Asri Welas mengungkapkan bahwa keputusannya menjalani operasi plastik bukan semata-mata demi penampilan, melainkan karena tuntutan profesi di dunia hiburan. Ia berharap, setelah melakukan prosedur sedot lemak dan tummy tuck, peluang kerjanya semakin terbuka lebar.

“Sebetulnya ini bentuk perbaikan. Memang ada yang perlu diubah dari penampilan, contohnya saya melakukan tummy tuck, karena ada film yang butuh tampilan lebih menarik, dan itu juga saya butuhkan,” ujar Asri saat ditemui di kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurut Asri, penampilan menjadi salah satu modal penting untuk bertahan di dunia seni peran. Ia pun ingin mulai mengeksplorasi karakter yang lebih beragam, bukan hanya peran perempuan lugu seperti yang selama ini ia mainkan.

“Dengan perbaikan yang saya lakukan, saya berharap tetap dapat panggilan kerja. Tapi jangan sampai juga orang bingung tiba-tiba Asri Welas jadi mirip Sophia Latjuba. Soalnya saya biasanya selalu dapat peran yang jauh dari kata cantik, yang katro-katro gitu,” ujarnya sambil tertawa.