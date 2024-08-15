Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pacar Baru Salmafina Diungkap sang Bunda

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |20:01 WIB
Pacar Baru Salmafina Diungkap sang Bunda
Salmafina Sunan
A
A
A

JAKARTA - Salmafina Sunan salah satu selebgram yang kehidupan asmaranya menjadi sorotan publik. Sejak beberapa waktu terakhir, dia mengunggah foto dengan cowok yang masih dirahasiakan.

Setiap kali mengunggah momen bersama cowok yang diduga pacar barunya itu, wajah sang kekasih selalu ditutupi dengan stiker. Hal itu membuat netizen penasaran.

Namun saat merayakan ulang tahun ke-25 pada 13 Agustus kemarin, Salmafina merayakannya bersama orang terdekat, termasuk seorang lelaki misterius yang diduga pacar barunya.

Pacar Baru Salmafina Diungkap sang Bunda
Pacar Baru Salmafina Diungkap sang Bunda

Pada foto momen tersebut, wajah kekasih baru Salmafina Sunan dispill oleh sang ibu, Heidy Sunan. Dalam unggahan tersebut, kekasih Salmafina memiliki gaya rambut cepak.

Dia nampak duduk di samping Salmafina saat momen tiup lilin dilakukan. Wajah cowok tersebut juga nampak bahagia saat merayakan ulang tahun Salmafina sambil tersenyum dan tepuk tangan.

“Sehat dan bahagia selalu anakku sayang," tuli Heidy dalam keterangan unggahan.

Namun hingga kini belum diketahui identitas dari pria tersebut. Yang pasti pria tersebut berhasil merebut hati Salmafina setelah putus dari Greivance Lumoindong, anak pendeta Gilbert Lumoindong. Keduanya menjalin kasih dari tahun 2021 hingga 2022.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/07/620/2195502/salmafina-sunan-ungkap-alasan-bercerai-dengan-taqy-malik-j9R1blZa1K.jpg
Salmafina Sunan Ungkap Alasan Bercerai dengan Taqy Malik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185413//vadel_badjideh-SYpQ_large.jpg
Vadel Badjideh Bakal Ajukan Kasasi ke MA Setelah Hukumannya Diperberat Pengadilan Tinggi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185361//alyssa_daguise-Gmhi_large.jpg
Hamil Anak Pertama, Alyssa Daguise Mudah Lelah hingga Sering Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185289//azizah_salsha-F9RB_large.jpg
‎Azizah Salsha Kena Roasting Kimberly Ryder karena Dinilai Tak Ramah pada Tunawicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185342//inara_rusli-kNoF_large.jpg
Pernah Diselingkuhi, Kini Inara Rusli Dituding sebagai Pelakor Rumah Tangga Influencer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185288//mulan_jameela-tYNG_large.JPG
Bantah Rumor Cerai, Mulan Jameela Dapat Kado Spesial dari Ahmad Dhani usai Ujian Tesis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement