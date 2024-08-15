Pacar Baru Salmafina Diungkap sang Bunda

JAKARTA - Salmafina Sunan salah satu selebgram yang kehidupan asmaranya menjadi sorotan publik. Sejak beberapa waktu terakhir, dia mengunggah foto dengan cowok yang masih dirahasiakan.

Setiap kali mengunggah momen bersama cowok yang diduga pacar barunya itu, wajah sang kekasih selalu ditutupi dengan stiker. Hal itu membuat netizen penasaran.

Namun saat merayakan ulang tahun ke-25 pada 13 Agustus kemarin, Salmafina merayakannya bersama orang terdekat, termasuk seorang lelaki misterius yang diduga pacar barunya.

Pada foto momen tersebut, wajah kekasih baru Salmafina Sunan dispill oleh sang ibu, Heidy Sunan. Dalam unggahan tersebut, kekasih Salmafina memiliki gaya rambut cepak.

Dia nampak duduk di samping Salmafina saat momen tiup lilin dilakukan. Wajah cowok tersebut juga nampak bahagia saat merayakan ulang tahun Salmafina sambil tersenyum dan tepuk tangan.

“Sehat dan bahagia selalu anakku sayang," tuli Heidy dalam keterangan unggahan.

Namun hingga kini belum diketahui identitas dari pria tersebut. Yang pasti pria tersebut berhasil merebut hati Salmafina setelah putus dari Greivance Lumoindong, anak pendeta Gilbert Lumoindong. Keduanya menjalin kasih dari tahun 2021 hingga 2022.