Del Salomo Pukau Juri, Berhasil Lolos dari Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Kontestan Del Salomo kembali mencuri perhatian para juri di babak Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII. Bersama tiga kontestan lainnya—Angelina, Haley, dan Vasilysa—Del berhasil menunjukkan penampilan terbaiknya di atas panggung.

Meskipun sempat merasa tegang, Del Salomo berhasil mengendalikan diri dan menampilkan performa luar biasa. Ia membawakan lagu "Santeria" milik Sublime dengan suara khasnya yang memukau.

"Aku sudah berusaha semaksimal mungkin," ujar Del Salomo usai penampilannya.

Del Salomo Pukau Juri, Berhasil Lolos dari Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII

Penampilan Del sukses membuat para juri terpukau. Karakter vokalnya yang unik membuatnya menonjol di antara kontestan lain. Meskipun Haley dan Vasilysa harus terhenti di babak ini, Del Salomo dan Angelina berhasil melangkah ke tahap berikutnya.

"Selamat, Del Salomo, kamu lolos!" kata Bunga Citra Lestari saat mengumumkan hasilnya.