Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Del Salomo Pukau Juri, Berhasil Lolos dari Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |08:08 WIB
Del Salomo Pukau Juri, Berhasil Lolos dari Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII
Del Salomo Pukau Juri, Berhasil Lolos dari Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Kontestan Del Salomo kembali mencuri perhatian para juri di babak Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII. Bersama tiga kontestan lainnya—Angelina, Haley, dan Vasilysa—Del berhasil menunjukkan penampilan terbaiknya di atas panggung.

Meskipun sempat merasa tegang, Del Salomo berhasil mengendalikan diri dan menampilkan performa luar biasa. Ia membawakan lagu "Santeria" milik Sublime dengan suara khasnya yang memukau.

"Aku sudah berusaha semaksimal mungkin," ujar Del Salomo usai penampilannya.

Del Salomo Pukau Juri, Berhasil Lolos dari Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII
Del Salomo Pukau Juri, Berhasil Lolos dari Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII

Penampilan Del sukses membuat para juri terpukau. Karakter vokalnya yang unik membuatnya menonjol di antara kontestan lain. Meskipun Haley dan Vasilysa harus terhenti di babak ini, Del Salomo dan Angelina berhasil melangkah ke tahap berikutnya.

"Selamat, Del Salomo, kamu lolos!" kata Bunga Citra Lestari saat mengumumkan hasilnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement