Selamat, Kontestan Jayadi Lolos dari Babak Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII kini memasuki babak Elimination 1. Para kontestan yang berhasil mendapat Golden Ticket memberikan penampilan terbaiknya untuk bisa bertahan ke babak selanjutnya.

Salah satunya kontestan Jayadi, kontestan yang berprofesi sebagai tukang kayu ini berhasil berhasil lolos di babak Elimination 1 ini.

Jayadi tampil memukau bersama kontestan lainnya yakni Tio, Rafi, dan Junaidi. Dengan suara merdunya, Jayadi memukau para judges.

Selamat, Kontestan Jayadi Lolos dari Babak Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII

Pada penampilannya itu, ia membawakan lagu milik Audi berjudul Dibalas dengan Dusta. Cowok asal Pinrang ini tampil karena berbalut jas merah yang nampak mencolok.

Di babak sebelumnya, Jayadi sukses bikin para judges nangis dengan lagu yang dibawakan. Kini ia kembali tampil memukau.

“Dalam kompetisi harus ada yang berlanjut dan pulang, Tio kamu lolos,” ujar Anang Hermansyah.