Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Selamat, Kontestan Jayadi Lolos dari Babak Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |23:46 WIB
Selamat, Kontestan Jayadi Lolos dari Babak Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII
Selamat, Kontestan Jayadi Lolos dari Babak Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII (foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII kini memasuki babak Elimination 1. Para kontestan yang berhasil mendapat Golden Ticket memberikan penampilan terbaiknya untuk bisa bertahan ke babak selanjutnya.

Salah satunya kontestan Jayadi, kontestan yang berprofesi sebagai tukang kayu ini berhasil berhasil lolos di babak Elimination 1 ini.

Jayadi tampil memukau bersama kontestan lainnya yakni Tio, Rafi, dan Junaidi. Dengan suara merdunya, Jayadi memukau para judges.

Selamat, Kontestan Jayadi Lolos dari Babak Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII
Selamat, Kontestan Jayadi Lolos dari Babak Elimination 1 Indonesian Idol Season XIII

Pada penampilannya itu, ia membawakan lagu milik Audi berjudul Dibalas dengan Dusta. Cowok asal Pinrang ini tampil karena berbalut jas merah yang nampak mencolok.

Di babak sebelumnya, Jayadi sukses bikin para judges nangis dengan lagu yang dibawakan. Kini ia kembali tampil memukau. 

“Dalam kompetisi harus ada yang berlanjut dan pulang, Tio kamu lolos,” ujar Anang Hermansyah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement