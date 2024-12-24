Profil Anang Hermansyah, Juri Indonesian Idol Season XIII yang Teliti Menilai Skill Bernyanyi Kontestan

JAKARTA – Anang Hermansyah kembali mencuri perhatian sebagai salah satu juri di ajang kompetisi bergengsi, Indonesian Idol Season XIII. Musisi ternama ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari acara tersebut, menunjukkan dedikasi dan kontribusinya dalam dunia musik Indonesia.

Di season ini, Anang Hermansyah konsisten memberikan masukan terbaik untuk para kontestan. Sebagai suami dari Ashanty, dia dikenal sebagai juri yang teliti, selalu memperhatikan setiap detail skill atau kemampuan bernyanyi para peserta kompetisi.

Anang Hermansyah juri Indonesian Idol Season XIII. (Foto: Instagram)

Anang Hermansyah, musisi kelahiran Jember pada 18 Maret 1969, telah menunjukkan ketertarikannya pada musik sejak usia belia. Dia menekuni dunia musik dengan serius, bahkan membentuk grup band sebagai bagian dari perjalanannya.

Setelah lulus SMA dan kuliah di Universitas Islam Bandung, Anang mulai aktif menekuni musik. Di Bandung, Anang lalu bergabung dengan kelompok musik milik Doel Sumbang. Dia pernah mengeluarkan album, namun tidak sempat dipublikasikan.

Anang mulai merintis karier di Jakarta pada 1989. Anang memutuskan pindah ke Jakarta dan bertemu dengan Pay Sibuarian, gitaris grup Pay yang saat itu memperkuat grup Slank.

Dari pergaulan dengan Pay dan Gang Potlot, Anang mengikuti festival Rock se-Jawa-Bali dan berhasil meraih predikat juara. Ayah empat anak ini sempat melepas sebuah album bertitel Katrina (1993) dengan grup Kidnap. Namun, album mereka tak mendapat sambutan.