Randy Martin Bahagia Rayakan Natal Bersama Lyodra

JAKARTA - Randy Martin tengah menikmati momen spesial menyambut Hari Natal tahun ini. Natal kali ini terasa berbeda bagi Randy, karena untuk pertama kalinya ia merayakannya tidak lagi sendirian.

Ya, aktor tampan ini akhirnya blak-blakan mengungkapkan bahwa ia akan merayakan Natal bersama penyanyi berbakat, Lyodra. Keduanya telah lama dirumorkan memiliki hubungan spesial, dan kini Randy mengonfirmasi bahwa Natal tahun ini akan dihabiskannya bersama Lyodra, sosok yang membuat hari-harinya lebih berwarna.

Randy mengaku sangat bersyukur atas kehadiran Lyodra dalam hidupnya. Ia merasa lebih bahagia karena Natal kali ini menjadi momen yang penuh kehangatan dan kebersamaan.

"Yang pastinya disyukuri, happy banget. Biasanya sendiri, sekarang lebih ramai ada yang menemani. Jadi ya senang dong," kata Randy Martin saat diwawancarai di kanal YouTube STARPRO Indonesia.

Bagi Randy dan Lyodra, ini adalah kali pertama mereka merayakan Natal bersama. Selain beribadah di gereja, mereka juga berencana menghabiskan waktu berdua di Hari Natal.

"Nggak sabar sih, ini pertama kali kita merayakan Natal bareng, jadi pasti sangat spesial. Kita akan ibadah bareng dan spend time bareng," ujar Randy penuh antusias.

Hubungan antara Randy Martin dan Lyodra mulai mencuri perhatian sejak keduanya kerap terlihat bersama di berbagai kesempatan. Randy bahkan turut hadir dalam perilisan album kedua Lyodra, Melangkah, beberapa waktu lalu.