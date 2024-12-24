Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Randy Martin Bahagia Rayakan Natal Bersama Lyodra

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |05:07 WIB
Randy Martin Bahagia Rayakan Natal Bersama Lyodra
Randy Martin Bahagia Rayakan Natal Bersama Lyodra (foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Randy Martin tengah menikmati momen spesial menyambut Hari Natal tahun ini. Natal kali ini terasa berbeda bagi Randy, karena untuk pertama kalinya ia merayakannya tidak lagi sendirian.

Ya, aktor tampan ini akhirnya blak-blakan mengungkapkan bahwa ia akan merayakan Natal bersama penyanyi berbakat, Lyodra. Keduanya telah lama dirumorkan memiliki hubungan spesial, dan kini Randy mengonfirmasi bahwa Natal tahun ini akan dihabiskannya bersama Lyodra, sosok yang membuat hari-harinya lebih berwarna.

Randy mengaku sangat bersyukur atas kehadiran Lyodra dalam hidupnya. Ia merasa lebih bahagia karena Natal kali ini menjadi momen yang penuh kehangatan dan kebersamaan.

Randy Martin Bahagia Rayakan Natal Bersama Lyodra
Randy Martin Bahagia Rayakan Natal Bersama Lyodra

"Yang pastinya disyukuri, happy banget. Biasanya sendiri, sekarang lebih ramai ada yang menemani. Jadi ya senang dong," kata Randy Martin saat diwawancarai di kanal YouTube STARPRO Indonesia.

Bagi Randy dan Lyodra, ini adalah kali pertama mereka merayakan Natal bersama. Selain beribadah di gereja, mereka juga berencana menghabiskan waktu berdua di Hari Natal.

"Nggak sabar sih, ini pertama kali kita merayakan Natal bareng, jadi pasti sangat spesial. Kita akan ibadah bareng dan spend time bareng," ujar Randy penuh antusias.

Hubungan antara Randy Martin dan Lyodra mulai mencuri perhatian sejak keduanya kerap terlihat bersama di berbagai kesempatan. Randy bahkan turut hadir dalam perilisan album kedua Lyodra, Melangkah, beberapa waktu lalu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142201/lyodra_ginting-bapi_large.jpg
Cerita Bahagia Randy Martin dan Lyodra Tampil Perdana di Indonesian Drama Series Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/33/3132636/lyodra_ginting-bBTK_large.jpg
Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Lyodra Ginting: Rest in Love, Pope
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/33/3105722/randy_martin-fxQX_large.jpg
Romantisnya Randy Martin Temani Lyodra di Konser Super Diva
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/205/3105664/konser_bareng_3_diva-fzqn_large.jpg
Konser Bareng 3 Diva, Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Petik Pengalaman Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/205/3105564/lyodra_ginting-rQg3_large.jpg
Konser Superdiva, Pertemuan Diva Beda Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/205/3105168/lyodra_ginting-xAgF_large.jpg
Lyodra Antusias Tampil di Konser Super Diva Meski Sempat Terkena DBD
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement