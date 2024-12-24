Biodata dan Agama Gritte Agatha yang Baru Saja Melahirkan Anak Pertama

Biodata dan Agama Gritte Agatha yang Baru Saja Melahirkan Anak Pertama (Foto: IG Gritte)

JAKARTA - Gritte Agatha telah melahirkan anak pertamanya pada 22 Desember 2024, bertepatan dengan Hari Ibu. Bayi perempuan yang diberi nama Agatha Hidayat ini lahir melalui operasi caesar di RS JWCC Asih, Melawai, Jakarta Selatan.

Dalam unggahan Instagramnya, Gritte membagikan momen haru pasca persalinan, di mana ia dan suaminya, Arif Hidayat, terlihat memeluk bayi mereka dengan penuh kasih. Ia juga menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses persalinan dan doa agar putri kecil mereka tumbuh sehat dan bahagia.

Biodata dan Agama Gritte Agatha yang Baru Saja Melahirkan Anak Pertama

“Kamu adalah kami, dengan versi yang lebih baik,” tulis akun @gritteagathaa (22/12/2024).

Ucapan selamat dan doa pun membanjiri kolom komentar unggahan Gritte, menunjukkan betapa banyak orang yang turut berbahagia atas kelahiran anak pertamanya.

Biodata dan Agama Gritte Agatha

Wanita dengan nama asli Griselda Agatha ini lahir di Jakarta pada 9 Maret 1996. Kini ia telah menginjak usia 28 tahun.

Menganut agama Kristen, Gritte merupakan anak bungsu dari pasangan James Sahertian dan Roweina Umboh. Ia memiliki dua kakak laki - laki bernama Garry Alfonso dan Garrant Leonardo.

Gritte Agatha menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMP St. Cicilia Pademangan dan melanjutkan ke SMA Gandhi School Ancol. Setelah itu, ia melanjutkan studi ke jenjang sarjana di Universitas Multimedia Nusantara, mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual.

Setelah menempuh pendidikan selama 3,5 tahun, Gritte Agatha akhirnya lulus pada tahun 2017 dan meraih gelar Griselda Agatha, S. Ds.

Gritte Agatha menikah dengan Arif Hidayat pada 27 Agustus 2023 di Bali, setelah menjalani hubungan pacaran selama 11 tahun.