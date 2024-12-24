Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Gritte Agatha yang Baru Saja Melahirkan Anak Pertama

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |09:02 WIB
Biodata dan Agama Gritte Agatha yang Baru Saja Melahirkan Anak Pertama
Biodata dan Agama Gritte Agatha yang Baru Saja Melahirkan Anak Pertama (Foto: IG Gritte)
A
A
A

JAKARTA - Gritte Agatha telah melahirkan anak pertamanya pada 22 Desember 2024, bertepatan dengan Hari Ibu. Bayi perempuan yang diberi nama Agatha Hidayat ini lahir melalui operasi caesar di RS JWCC Asih, Melawai, Jakarta Selatan.

Dalam unggahan Instagramnya, Gritte membagikan momen haru pasca persalinan, di mana ia dan suaminya, Arif Hidayat, terlihat memeluk bayi mereka dengan penuh kasih. Ia juga menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses persalinan dan doa agar putri kecil mereka tumbuh sehat dan bahagia.

Biodata dan Agama Gritte Agatha yang Baru Saja Melahirkan Anak Pertama
Biodata dan Agama Gritte Agatha yang Baru Saja Melahirkan Anak Pertama

“Kamu adalah kami, dengan versi yang lebih baik,”  tulis akun @gritteagathaa (22/12/2024).

Ucapan selamat dan doa pun membanjiri kolom komentar unggahan Gritte, menunjukkan betapa banyak orang yang turut berbahagia atas kelahiran anak pertamanya.

Biodata dan Agama Gritte Agatha

Wanita dengan nama asli Griselda Agatha ini lahir di Jakarta pada 9 Maret 1996. Kini ia telah menginjak usia 28 tahun.

Menganut agama Kristen, Gritte merupakan anak bungsu dari pasangan James Sahertian dan Roweina Umboh.  Ia memiliki dua kakak laki - laki  bernama Garry Alfonso dan Garrant Leonardo.

Gritte Agatha menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMP St. Cicilia Pademangan dan melanjutkan ke SMA Gandhi School Ancol. Setelah itu, ia melanjutkan studi ke jenjang sarjana di Universitas Multimedia Nusantara, mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual.

Setelah menempuh pendidikan selama 3,5 tahun, Gritte Agatha akhirnya lulus pada tahun 2017 dan meraih gelar Griselda Agatha, S. Ds.

Gritte Agatha menikah dengan Arif Hidayat pada 27 Agustus 2023 di Bali, setelah menjalani hubungan pacaran selama 11 tahun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098713/gritte_agatha-c7ZI_large.jpg
Bahagianya Gritte Agatha Rayakan Natal Pertama sebagai Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/33/3097853/gritte_agatha-wLQq_large.jpg
Gritte Agatha Melahirkan, Ini Nama Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/33/3097840/gritte_agatha-VGne_large.jpg
Selamat, Gritte Agatha Melahirkan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028604/gritte-agatha-ungkap-kisah-inspiratif-zavier-anak-down-syndrome-yang-berjalan-di-usia-18-bulan-RUyYDPsbLz.jpg
Gritte Agatha Ungkap Kisah Inspiratif Zavier, Anak Down Syndrome yang Berjalan di Usia 18 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/33/3027658/selamat-gritte-agatha-hamil-anak-pertama-3RZ4mBUaHT.jpg
Selamat, Gritte Agatha Hamil Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/33/3000965/sempat-dicibir-lolly-ismaya-sukses-wujudkan-mimpi-jadi-bintang-GtunCY4gGq.jpg
Sempat Dicibir, Lolly Ismaya Sukses Wujudkan Mimpi Jadi Bintang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement