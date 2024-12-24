Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tio Ardhana, Petani yang Lolos dari Babak Elimination 1 Indonesian Season XIII

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |23:20 WIB
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII kini memasuki babak Elimination 1. Para kontestan yang berhasil mendapat Golden Ticket kini harus berjuang mempertahankan posisi mereka di ajang kompetisi ini.

Salah satunya kontestan Tio Ardhana, seorang petani yang berhasil mendapatkan Golden Ticket di babak audisi. Dengan penampilan memukaunya, Tio berhasil lolos di babak Elimination ini.

Tio tampil memukau bersama kontestan lainnya yakni Jayadi, Rafi, dan Junaidi. Dengan suara merdunya, Tio memukau para judges.

Bersaing dengan kontestan lainnya yang tak kalah merdu, Tio tetap bisa mempertahankan kualitas suaranya. Tio juga mendapat banyak pujian dari para judges.

“Dalam kompetisi harus ada yang berlanjut dan pulang, Tio kamu lolos,” ucap Anang Hermansyah.

