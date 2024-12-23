Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Chandrika Chika Temui Korban, Minta Maaf Atas Tindakan Putrinya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |07:01 WIB
Ayah Chandrika Chika Temui Korban, Minta Maaf Atas Tindakan Putrinya
Ayah Chandrika Chika Temui Korban, Minta Maaf Atas Tindakan Putrinya (Foto: IG Chika)
JAKARTA - Ayah selebgram Chandrika Chika diketahui telah menemui Yuliana Byun alias YB, mahasiswi yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh putrinya. Kedatangannya dikabarkan untuk meminta maaf atas perbuatan Chika.

Hal ini disampaikan oleh Andi Bashar, kuasa hukum YB. Meski demikian, pihak korban belum berencana mencabut laporan yang telah dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan.

"Ada, bapaknya datang. Gak masalah dari pihak CC (Chandrika Chika) ketemu kami. Tapi kita belum tahu kelanjutannya, nanti sambil berjalan," ujar Andi saat ditemui di kawasan Cipinang, Jakarta Timur.

Ayah Chandrika Chika Temui Korban, Minta Maaf Atas Tindakan Putrinya
Ayah Chandrika Chika Temui Korban, Minta Maaf Atas Tindakan Putrinya

Sementara itu, hingga saat ini Chandrika Chika sendiri belum meminta maaf secara langsung kepada YB terkait dugaan penganiayaan yang terjadi pada 14 Desember lalu di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

"Sampai saat ini belum. Kalau sudah minta maaf, pasti viral. Saya juga sebagai orang tua, kalau anak bermasalah pasti turun tangan. Namanya bapak, pasti care sama anak," jelas Andi.

 

