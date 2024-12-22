Masih Babak Audisi Indonesian Idol Season XIII, Persaingan Semakin Ketat Antar Kontestan

Di episode 5 yang akan tayang pada Senin, 23 Desember mendatang pada ajang pencarian bakat Indonesian Idol Season XIII kembali menyaring kontestan dari babak audisi. Persaingan semakin memanas dengan munculnya para peserta berbakat yang berhasil mencuri perhatian para juri. Tak hanya memiliki suara indah dan unik, mereka juga hadir dengan penampilan menarik serta karakter yang membuat para juri berdecak kagum.

Beberapa penampilan menarik dari para kontestan di episode ini di antaranya:

1. Zezya, berasal dari Batu Malang

Dengan membawakan lagu “Sedang Ingin Bercinta", Zezya berhasil memikat para juri dengan suaranya yang seksi dan karismatik. Namun, mampukah ia mengantongi golden ticket untuk melangkah ke babak berikutnya?

2. Penampilan Yuli Yanto yang baru berusia 22 tahun

Berbekal suara merdu, Yuli Yanto menerima tantangan dari Judika untuk membawakan lagunya demi mendapatkan titanium ticket. Apakah ia berhasil memanfaatkan kesempatan emas ini?

3. Angelina Anak Pemain Bola Asal Brasil

Dengan suara unik yang dimilikinya, Angelina mencoba memikat hati para juri untuk mendapatkan golden ticket. Apakah perjuangannya akan berbuah manis?

4. Fikri berprofesi sebagai Penyanyi dan Aktor

Selain bernyanyi, Fikri juga mengandalkan kemampuan akting untuk mendalami lagu. Menurutnya, penghayatan adalah kunci utama dalam bernyanyi. Berhasilkah ia meyakinkan para juri untuk memberinya golden ticket?