Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Masih Babak Audisi Indonesian Idol Season XIII, Persaingan Semakin Ketat Antar Kontestan

MNC Portal , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |15:29 WIB
Masih Babak Audisi Indonesian Idol Season XIII, Persaingan Semakin Ketat Antar Kontestan
Masih Babak Audisi Indonesian Idol Season XIII Persaingan Semakin Ketat Antar Kontestan
A
A
A

Di episode 5 yang akan tayang pada Senin, 23 Desember mendatang pada ajang pencarian bakat Indonesian Idol Season XIII kembali menyaring kontestan dari babak audisi. Persaingan semakin memanas dengan munculnya para peserta berbakat yang berhasil mencuri perhatian para juri. Tak hanya memiliki suara indah dan unik, mereka juga hadir dengan penampilan menarik serta karakter yang membuat para juri berdecak kagum.  

Beberapa penampilan menarik dari para kontestan di episode ini di antaranya: 

1. Zezya, berasal dari Batu Malang

Dengan membawakan lagu “Sedang Ingin Bercinta", Zezya berhasil memikat para juri dengan suaranya yang seksi dan karismatik. Namun, mampukah ia mengantongi golden ticket untuk melangkah ke babak berikutnya?  

Masih Babak Audisi Indonesian Idol Season XIII, Persaingan Semakin Ketat Antar Kontestan
Masih Babak Audisi Indonesian Idol Season XIII, Persaingan Semakin Ketat Antar Kontestan

2. Penampilan Yuli Yanto yang baru berusia 22 tahun

Berbekal suara merdu, Yuli Yanto menerima tantangan dari Judika untuk membawakan lagunya demi mendapatkan titanium ticket. Apakah ia berhasil memanfaatkan kesempatan emas ini?  

3. Angelina Anak Pemain Bola Asal Brasil

Dengan suara unik yang dimilikinya, Angelina mencoba memikat hati para juri untuk mendapatkan golden ticket. Apakah perjuangannya akan berbuah manis?  

4. Fikri berprofesi sebagai Penyanyi dan Aktor

Selain bernyanyi, Fikri juga mengandalkan kemampuan akting untuk mendalami lagu. Menurutnya, penghayatan adalah kunci utama dalam bernyanyi. Berhasilkah ia meyakinkan para juri untuk memberinya golden ticket? 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement