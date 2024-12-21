Ketika Hutami Sukses Bikin Salma Gemas di Audisi Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Salma Salsabil turut mencari talenta baru dalam Audisi Indonesian Idol Season XIII. Dalam kesempatan tersebut, dia hadir dalam sesi pemanasan yang digelar di beberapa kota.

Dari sekian banyak peserta audisi, kehadiran Hutami sukses mencuri hati Salma. Dia datang ke tempat audisi langsung dari sekolah. “Aku bolos,” ujarnya yang membuat Salma Salsabil tertawa.

Hutami kemudian memulai penampilannya dengan membawakan lagu Bunga Hati milik Salma. Menariknya, Hutami menyanyikan lagu tersebut dengan versi koplo dan menyelipkan koreografi dalam penampilannya.

“Ini bolah bawa pulang enggak?” kata Salma bernada gemas setelah melihat penampilan Hutami.

Idol Banget: Ketika Hutami Sukses Bikin Salma Salsabil Gemas. (Foto: RCTI+)

Sayangnya, Salma Salsabil masih belum memberikan Blue Ticket pada Hutami. Alumni Indonesian Idol itu meminta Hutami untuk kembali belajar dan mengikuti kembali ajang tersebut pada tahun depan.