Biodata dan Agama Chandrika Chika yang Terlibat Kasus Penganiayaan

JAKARTA - Biodata dan agama Chandrika Chika banyak dicari setelah ia dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita. Dalam kasus ini, ia dikenai Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang kekerasan dan penganiayaan.

Insiden yang terjadi pada 14 Desember 2024 tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak berwenang. Kejadian ini segera menjadi sorotan publik, mengingat hal ini bukan kali pertama Chika mendapatkan perhatian luas dari masyarakat.

Sebelumnya, Chandrika Chika sempat terlibat dalam beberapa kasus, salah satunya terkait dugaan konsumsi narkoba. Hal ini semakin memicu rasa penasaran publik mengenai siapa sebenarnya sosok Chandrika Chika.

Biodata dan Agama Chandrika Chika

Chandrika Sari Jusman, yang lebih dikenal dengan nama Chandrika Chika, lahir di Jakarta pada 7 November 2003. Saat ini, ia baru berusia 21 tahun.

Menganut agama Islam, Chika merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ia diketahui melanjutkan pendidikannya ke Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti jurusan yang diambil oleh Chika selama kuliah.

Nama Chandrika Chika mulai dikenal luas melalui platform TikTok, tepatnya setelah video jogetnya dengan lagu "Papi Chulo" yang viral pada tahun 2020. Video tersebut ditonton berulang kali dan bahkan disiarkan di beberapa program televisi.

Berkat tarian dan penampilannya yang menarik, Chandrika Chika pun dipilih oleh RANS Entertainment untuk bergabung sebagai salah satu talent mereka.

Meski menolak tawaran untuk bermain di FTV dan sinetron karena merasa tidak sesuai dengan harapannya, Chika diketahui pernah terlibat dalam syuting video klip lagu dangdut.

Chika sering dijodohkan dengan pria terkenal, salah satunya Dimas Ahmad, yang dianggap mirip Raffi Ahmad. Kedekatan mereka yang sering terlihat dalam konten video RANS Entertainment memicu rumor tersebut. Namun, Chika tegas menyatakan bahwa ia tidak berniat menjalin hubungan asmara dengan Dimas.

Chandrika Chika semakin dikenal setelah menjalin hubungan dengan Thariq Halilintar. Sayangnya, hubungan yang hanya bertahan tiga bulan itu berakhir tanpa penjelasan yang jelas.

Setelah putus, Chika sering membicarakan hubungan masa lalunya dengan Thariq, yang kini menikah dengan Aaliyah Massaid, hingga membuat netizen menganggapnya 'gagal move on'.

Selain itu, Chika juga pernah terlihat dekat dengan Rico Valentino, salah satu tersangka kasus pengeroyokan di Jakarta Selatan bersama Putra Siregar. Kedekatan mereka memunculkan dugaan netizen tentang adanya hubungan spesial.