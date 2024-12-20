Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Chandrika Chika Segera Dipanggil Polisi untuk Pemeriksaan Kasus Penganiayaan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |10:10 WIB
Chandrika Chika Segera Dipanggil Polisi untuk Pemeriksaan Kasus Penganiayaan
Chandrika Chika Segera Dipanggil untuk Pemeriksaan Kasus Penganiayaan. (Foto: Instagram/chandrika chika)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Chandrika Chika akan dipanggil penyidik Polres Metro Jakarta Selatan setelah dilaporkan oleh seorang perempuan atas dugaan penganiayaan.

Menurut Nurma Dewi, PLH Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, peristiwa dugaan penganiayaan yang melibatkan mantan kekasih Thariq Halilintar itu terjadi pada 14 Desember 2024. 

“Untuk pemanggilan, akan kami update lagi. Siapa-siapa saja yang akan dipanggil sebagai saksi, barang buktinya apa, dan apa yang akan dikumpulkan penyidik,” ujarnya.

Chandrika Chika dijerat Pasal 351 KUHP terkait kekerasan dan penganiayaan. Saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil visum korban yang masih dianalisis pihak RSCM.

Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan Chandrika Chika bermula dari pertemuan sang selebgram dengan korban berinisial YB di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pukul 04.30 WIB.

Halaman:
1 2
