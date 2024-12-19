Kronologi Chandrika Chika Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan

JAKARTA - Chandrika Chika kembali menjadi sorotan publik setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan pada 14 Desember 2024. Laporan tersebut diajukan oleh korban berinisial YB ke Polres Metro Jakarta Selatan di hari yang sama.

PLH Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, membeberkan kronologi dugaan penganiayaan tersebut berdasarkan keterangan dari pelapor.

1. Tanggal Kejadian

Menurut Nurma, kejadian terjadi pada pukul 04.30 WIB 14 Desember 2024 dini hari di kawasan SCBD, Jakarta. Ia juga menegaskan bahwa antara YB dan Chandrika Chika tidak saling mengenal.

“Korban YB mengaku saat itu sedang berdiri menunggu kendaraan di salah satu area di SCBD. Kemudian, ada seorang perempuan yang berdiri di dekatnya. Terjadi momen saling melihat yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Nurma.

2. Alasan Terjadinya Kekerasan

Berdasarkan laporan, Chika diduga menyerang YB dengan tangan kosong. Namun, detail mengenai luka yang dialami korban belum dijelaskan secara rinci.

“Korban merasa tidak terima dipandangi, lalu terjadilah tindakan yang tidak baik. Korban mengaku diserang secara fisik dengan tangan kosong, sesuai dengan keterangan awal yang diberikan,” ungkap Nurma.

Polisi juga menyelidiki kemungkinan Chika berada di bawah pengaruh alkohol saat kejadian berlangsung.

“Kami tengah mendalami apakah ada pengaruh alkohol dalam kasus ini. Laporan sudah diterima dan akan kami tindak lanjuti,” tegas Nurma.