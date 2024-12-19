Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Chandrika Chika Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |13:47 WIB
Kronologi Chandrika Chika Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan
Kronologi Chandrika Chika Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan (Foto: IG Chika)
A
A
A

JAKARTA - Chandrika Chika kembali menjadi sorotan publik setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan pada 14 Desember 2024. Laporan tersebut diajukan oleh korban berinisial YB ke Polres Metro Jakarta Selatan di hari yang sama.

PLH Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, membeberkan kronologi dugaan penganiayaan tersebut berdasarkan keterangan dari pelapor.

Kronologi Chandrika Chika Dilaporkan

Kronologi Chandrika Chika Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan
Kronologi Chandrika Chika Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan

1. Tanggal Kejadian

Menurut Nurma, kejadian terjadi pada pukul 04.30 WIB 14 Desember 2024 dini hari di kawasan SCBD, Jakarta. Ia juga menegaskan bahwa antara YB dan Chandrika Chika tidak saling mengenal.

“Korban YB mengaku saat itu sedang berdiri menunggu kendaraan di salah satu area di SCBD. Kemudian, ada seorang perempuan yang berdiri di dekatnya. Terjadi momen saling melihat yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Nurma.

2. Alasan Terjadinya Kekerasan

Berdasarkan laporan, Chika diduga menyerang YB dengan tangan kosong. Namun, detail mengenai luka yang dialami korban belum dijelaskan secara rinci.

“Korban merasa tidak terima dipandangi, lalu terjadilah tindakan yang tidak baik. Korban mengaku diserang secara fisik dengan tangan kosong, sesuai dengan keterangan awal yang diberikan,” ungkap Nurma.

Polisi juga menyelidiki kemungkinan Chika berada di bawah pengaruh alkohol saat kejadian berlangsung.

“Kami tengah mendalami apakah ada pengaruh alkohol dalam kasus ini. Laporan sudah diterima dan akan kami tindak lanjuti,” tegas Nurma.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101437/chandrika_chika-MzcA_large.jpg
Biar Jera, Ayah Chandrika Chika Minta Korban Tak Cabut Laporan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101435/chandrika_chika-nEOl_large.jpg
Yuliana Byun Trauma Berat Usai Diduga Dianiaya Chandrika Chika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/33/3101392/chandrika_chika-UTY9_large.jpg
Terungkap, Chandrika Chika dan Korban Kekerasan Ternyata Pernah Liburan Bersama ke Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/33/3101174/chandrika_chika-ySjp_large.jpg
Kondisi Terkini Korban Dugaan Kekerasan Chandrika Chika: Alami Nyeri Tulang Setiap Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098204/chandrika_chika-Y3KB_large.jpg
Yuliana Byun, Korban Chandrika Chika Alami Dislokasi Bahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098202/chandrika_chika-T96s_large.jpg
Ayah Chandrika Chika Temui Korban, Minta Maaf Atas Tindakan Putrinya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement