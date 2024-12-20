Valerie Utomo Sambut Natal dengan Single Penuh Makna

JAKARTA - Menyambut Natal 2024, penyanyi Valerie Utomo merilis single berjudul Jujur pada 7 Desember 2024. Lagu ini memiliki makna mendalam tentang kejujuran dan penerimaan diri, terinspirasi dari pengalaman pribadi Valerie yang merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari.

"Jujur adalah ekspresi dari hatiku. Aku ingin menyampaikan bahwa apa yang aku rasakan ternyata juga dialami banyak orang. Lagu ini adalah bentuk kejujuran dan penerimaan terhadap diri sendiri," ungkap Valerie dalam pernyataan resminya.

Dalam proses pembuatan video klip, Valerie berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya. Ia mengaku kagum dengan kreativitas mereka yang berhasil melebihi ekspektasinya.

"Ketika lagu ini selesai, ada sekelompok mahasiswa yang mendatangiku menawarkan kolaborasi. Hasil kerja mereka luar biasa dan benar-benar di luar harapanku," jelas Valerie.