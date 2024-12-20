Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Valerie Utomo Sambut Natal dengan Single Penuh Makna

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |06:01 WIB
Valerie Utomo Sambut Natal dengan Single Penuh Makna
Valerie Utomo Sambut Natal dengan Single Penuh Makna (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Menyambut Natal 2024, penyanyi Valerie Utomo merilis single berjudul Jujur pada 7 Desember 2024. Lagu ini memiliki makna mendalam tentang kejujuran dan penerimaan diri, terinspirasi dari pengalaman pribadi Valerie yang merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari.

"Jujur adalah ekspresi dari hatiku. Aku ingin menyampaikan bahwa apa yang aku rasakan ternyata juga dialami banyak orang. Lagu ini adalah bentuk kejujuran dan penerimaan terhadap diri sendiri," ungkap Valerie dalam pernyataan resminya.

Valerie Utomo Sambut Natal dengan Single Penuh Makna
Valerie Utomo Sambut Natal dengan Single Penuh Makna

Dalam proses pembuatan video klip, Valerie berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya. Ia mengaku kagum dengan kreativitas mereka yang berhasil melebihi ekspektasinya.

"Ketika lagu ini selesai, ada sekelompok mahasiswa yang mendatangiku menawarkan kolaborasi. Hasil kerja mereka luar biasa dan benar-benar di luar harapanku," jelas Valerie.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement