Dekati Fuji, Aisar Khaled Siap Temui H Faisal

JAKARTA - Konten kreator asal Malaysia, Aisar Khaled, belakangan menjadi sorotan di Indonesia karena sering mengungkapkan ketertarikannya pada Fuji. Hubungan keduanya mulai terjalin ketika Aisar berkenalan dengan keluarga Fuji usai pertandingan tinju melawan kakaknya, Fadly Faisal.

Namun, bagaimana kelanjutan hubungan mereka? Aisar belum memberikan jawaban pasti. Setelah sebelumnya hanya bertemu sekilas di ring tinju, Aisar kini memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan kedua orangtua Fuji dalam sebuah program televisi.

"Ketemu sama Haji Faisal? Ya, sebentar lagi mau ke rumahnya. Ini tadi pertama kali benar-benar bertemu, mereka orang yang sangat baik. Insyaallah, doakan yang terbaik saja. Kita tidak pernah tahu jodoh kita siapa atau bagaimana masa depan kita," ujar Aisar Khaled saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Soal hubungannya dengan Fuji, Aisar hanya meminta doa terbaik. Ia berharap bisa mengenal Fuji lebih baik, meskipun untuk saat ini hanya sebagai teman.

"Jadi, doakan saja yang baik-baik buat Fuji juga. Semoga kita bisa berteman dengan baik dan panjang ke depannya," tutur Aisar.

Ketika ditanya soal pendapat keluarganya, Aisar mengungkapkan bahwa keluarganya tidak pernah ikut campur dalam urusan pribadinya.

"Keluargaku oke saja, mereka menyerahkan semuanya ke aku. Mereka tidak suka ikut campur, tapi kalau itu yang terbaik buatku, ya mereka mendukung," jelasnya.