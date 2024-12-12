Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Haji Faisal Peringatkan Fuji untuk Jaga Nama Baik

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |20:01 WIB
Haji Faisal Peringatkan Fuji untuk Jaga Nama Baik
Haji Faisal Peringatkan Fuji untuk Jaga Nama Baik (Foto: IG Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Fuji kembali menjadi sorotan publik setelah diketahui menggunakan vape. Meski begitu, Haji Faisal, ayahnya, mengaku tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Baginya, kesalahan adalah hal wajar yang bisa terjadi pada siapa saja.

Namun, sebagai orangtua, Haji Faisal selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya, termasuk Fuji, untuk berpikir matang sebelum bertindak. Menurutnya, apa pun yang dilakukan saat ini akan berdampak pada masa depan.

Haji Faisal Peringatkan Fuji untuk Jaga Nama Baik
Haji Faisal Peringatkan Fuji untuk Jaga Nama Baik

"Pesan saya selalu berhati-hati, waspada, dan jangan bertindak dengan emosi. Ketika menghadapi sesuatu, tanggapilah dengan sabar dan pikirkan masa depan. Apa pun yang kita lakukan sekarang akan berpengaruh di masa mendatang. Jadi, harus berpikir jauh ke depan," ujar Haji Faisal di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Haji Faisal menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga, terutama karena keluarganya sering menjadi sorotan publik. Tidak hanya Fuji, ia juga kerap mengingatkan kedua anaknya yang lain, Fadly dan Frans, untuk berhati-hati dalam bertindak agar tidak melakukan hal-hal yang bisa mencoreng nama orangtua.

