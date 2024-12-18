Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Andhika Pratama dan Desta Buat Anda Happy dengan 2 Game Show Seru di GTV

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |23:10 WIB
Andhika Pratama dan Desta Buat Anda Happy dengan 2 Game Show Seru di GTV
Game Show GTV
A
A
A

JAKARTA - GTV menghadirkan dua game show seru dengan hadiah fantastis. Program Super Deal Indonesia dan Teka Teki Kata siap membawa keceriaan di bulan penuh kebahagiaan.

Super Deal Indonesia dipandu Andhika Pratama bersama Gilang Gombloh, Edric Tjandra, dan Erick Estrada. Game show ini akan membuat sore Anda lebih seru dengan berbagai deal menarik dan tingkah peserta yang bikin gregetan.

Game show dengan 800 episode dan hadiah total lebih dari Rp20 miliar ini tayang di GTV setiap Senin-Kamis pukul 17.30 WIB. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan menyaksikan keseruannya.

Tidak kalah seru, GTV juga memiliki game show Teka Teki Kata yang dipandu oleh Desta si Botuna. Game show yang bermain kata ini akan menemani keluarga Anda setiap Jumat-Minggu pukul 18.00 WIB.

Game show ini akan membuat akhir pekan Anda full happy dengan tingkah lucu para kapten tim yang diisi oleh deretan selebriti, seperti Elsa Japasal, Boiyen, Hesti Purwadinata, dan Darto.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/598/3188186/animasi_gtv-4csz_large.jpg
Kini Hadir di Channel 30, GTV Siap Manjakan Penonton Cilik dengan Animasi Seru Tiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/598/3188122/gtv_channel_30-9GMD_large.jpg
Kini GTV Hadir di Channel 30, Gambar Lebih Jernih dan Stabil untuk Nonton New Family 100
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement