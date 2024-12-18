Andhika Pratama dan Desta Buat Anda Happy dengan 2 Game Show Seru di GTV

JAKARTA - GTV menghadirkan dua game show seru dengan hadiah fantastis. Program Super Deal Indonesia dan Teka Teki Kata siap membawa keceriaan di bulan penuh kebahagiaan.

Super Deal Indonesia dipandu Andhika Pratama bersama Gilang Gombloh, Edric Tjandra, dan Erick Estrada. Game show ini akan membuat sore Anda lebih seru dengan berbagai deal menarik dan tingkah peserta yang bikin gregetan.

Game show dengan 800 episode dan hadiah total lebih dari Rp20 miliar ini tayang di GTV setiap Senin-Kamis pukul 17.30 WIB. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan menyaksikan keseruannya.

Tidak kalah seru, GTV juga memiliki game show Teka Teki Kata yang dipandu oleh Desta si Botuna. Game show yang bermain kata ini akan menemani keluarga Anda setiap Jumat-Minggu pukul 18.00 WIB.

Game show ini akan membuat akhir pekan Anda full happy dengan tingkah lucu para kapten tim yang diisi oleh deretan selebriti, seperti Elsa Japasal, Boiyen, Hesti Purwadinata, dan Darto.