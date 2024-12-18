Sinopsis Film The Great Wall, China Diserang Monster Menyeramkan

JAKARTA - Sinopsis film The Great Wall akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Great Wall adalah film laga petualangan fantasi Amerika Serikat-Tiongkok tahun 2016.

Film yang digarap oleh sineas terkenal asal Tiongkok, Zhang Yimou, ini dibintangi oleh sejumlah aktor ternama, seperti Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, dan Andy Lau.

Dalam perilisannya, The Great Wall menerima berbagai ulasan. Di IMDb, film ini mendapatkan peringkat 5,9/10 dari 151 ribu ulasan, sementara di Rotten Tomatoes, film ini memperoleh peringkat 35% dari 237 ulasan.

film The Great Wall

Sinopsis Film The Great Wall

Sekelompok tentara bayaran asal Eropa, termasuk William Garin yang berasal dari Irlandia dan Pero Tovar dari Spanyol, melakukan perjalanan ke Cina pada masa pemerintahan Kaisar Renzong dari Dinasti Song. Mereka berpetualang dengan tujuan mencari rahasia mesiu.

Saat tiba beberapa mil di utara Tembok Besar Cina, Garin dan Tovar dihadapkan pada situasi yang tak terduga. Pasukan yang mereka pimpin tiba-tiba diserang oleh monster mengerikan. Dalam pertempuran itu, hanya Garin dan Tovar yang berhasil selamat dari serangan brutal tersebut.

Sebagai bukti keberanian mereka dalam menghadapi pertempuran, Garin dan Tovar memutuskan untuk memotong lengan monster yang telah mereka kalahkan dan membawanya saat melanjutkan perjalanan.

Dalam perjalanan tersebut, mereka bertemu dengan dua panglima tentara Cina, yaitu Jenderal Shao dan Strategist Wang

Pertemuan ini menjadi peluang besar bagi Garin dan Tovar, karena Jenderal Shao dan Wang memimpin pasukan elit yang dikenal sebagai "The Nameless Order," yang ditugaskan untuk memerangi monster mengerikan bernama Tao Tei.

Dalam mitologi Cina, Tao Tei digambarkan sebagai makhluk buas yang berasal dari perut neraka. Kedatangan Tao Tei dianggap sebagai pengingat untuk mengendalikan keserakahan manusia.