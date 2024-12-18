Warnai Industri, Chintya Gabriella Kerap Hadirkan Lagu Penuh Makna

JAKARTA – Sudah hampir 6 tahun berkarier di industri musik tanah air, penyanyi muda dan berbakat, Chintya Gabriella, ungkap keinginan dan ambisi besar untuk meluncurkan album perdananya tahun depan.

“Sekarang, total single aku sudah 10 walaupun memang belum punya album atau EP. Jadi targetnya ingin punya album di tahun depan dan bisa memberi warna baru lagi di industri musik,” kata Chintya Gabriella saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Berbeda dari single-single sebelumnya yang bernuansa sedih dan galau, tahun depan Chintya berencana untuk merilis lagu-lagu yang dapat menyebarkan semangat kepada para pendengarnya.

Warnai Industri, Chintya Gabriella Kerap Hadirkan Lagu Penuh Makna

“Kalau dulu galau-galau, sekarang Chintya ingin jadi seseorang yang bisa menyemangati. Saat ini ada satu yang sudah di-record, tapi kita sudah siapkan 2-3 lagu dengan nuansa penuh semangat,” jelas Chintya.

Tidak hanya menyebarkan semangat, Chintya juga ingin menyematkan pesan moral di dalam setiap lagu-lagunya yang akan datang. Ia ingin lagunya dapat menjadi motivasi bagi para pendengar dalam menjalani hidup.

“Semuanya tentang semangat dan merupakan reminder,” ujarnya.

Banyaknya penggemar musik galau di Indonesia tidak membuat Chintya khawatir akan membuatnya terkesan melawan arus. Ia justru tidak ingin membatasi segmen para pendengarnya dengan menghadirkan lagu yang penuh semangat.

“Makin dewasa, makin ingin punya karya yang jujur aja, yang memang benar-benar berasal dari pengalaman pribadi,” tutur Chintya Gabriella.