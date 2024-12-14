Kiky Saputri Pasrah soal Proses Persalinan: Normal atau Caesar, Gak Masalah

JAKARTA - Kiky Saputri tengah berbahagia menanti kelahiran anak pertamanya. Setelah mengalami keguguran pada Februari lalu, kini Kiky kembali diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengandung lagi.

Melalui fitur tanya jawab di Instagram, seorang penggemar menanyakan tentang proses persalinan yang akan dijalani Kiky. Dengan santai, Kiky menjawab bahwa ia tidak ingin memperdebatkan apakah akan melahirkan secara normal atau caesar, karena baginya semuanya adalah takdir dari Tuhan.

"Jujur, aku termasuk orang yang percaya kalau melahirkan adalah salah satu takdir dari Tuhan," tulis Kiky Saputri dalam Instagram Story di akun @kikysaputrii.

Kiky Saputri Pasrah soal Proses Persalinan: Normal atau Caesar, Gak Masalah

Kiky menegaskan, baik persalinan normal maupun caesar, semuanya adalah anugerah. Yang terpenting baginya adalah rasa syukur karena dapat merasakan proses melahirkan, yang menjadi impian banyak perempuan.