Mahalini Dipuji Krisdayanti Usai Nyanyikan Ulang Lagu Mencintaimu: Luar Biasa Jejeg

Mahalini Dipuji Krisdayanti Usai Nyanyikan Ulang Lagu Mencintaimu: Luar Biasa Jejeg (foto: IG Mahalini)

JAKARTA - Mahalini Raharja menuai pujian dari diva Indonesia, Krisdayanti, setelah membawakan ulang lagu legendaris Mencintaimu, yang sempat hits di era 2000-an.

Melalui unggahan di Instagram Story, Kris Dayanti membagikan kembali sebuah postingan yang mengabarkan bahwa Mahalini telah merilis versi terbaru dari lagu tersebut.

Dalam unggahan itu, disertakan pula potongan video versi asli Mencintaimu dari Krisdayanti dan versi baru yang dinyanyikan Mahalini pada tahun 2024.

"Luar biasa jegeg @mahaliniraharja," tulis Kris Dayanti melalui akun Instagram-nya, @krisdayantilemos, Jumat (13/12/2024).