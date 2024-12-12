Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Mahalini hingga Juicy Luicy Bersaing di TikTok Awards Indonesia 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |18:08 WIB
Mahalini hingga Juicy Luicy Bersaing di TikTok Awards Indonesia 2024
Mahalini hingga Juicy Luicy bersaing di TikTok Awards Indonesia 2024. (Foto: Instagram Mahalini)
JAKARTA - Ajang apresiasi untuk para kreator dalam platform bergengsi TikTok akan kembali digelar. Kembali bekerja sama dengan RCTI, TikTok Awards 2024  akan berlangsung di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (13/12/2024).

Di edisi kali ini, TikTok Awards Indonesia 2024 mengusung tema  "The Icons of Tomorrow, Today" di mana TikTok Awards Indonesia 2024 akan merayakan 81 kreator masa kini (today) yang telah berdedikasi dalam perjalanannya di platform TikTok untuk menjadi sosok (icon) yang menginspirasi dan memberikan kontribusi positif di masa depan (tomorrow).

Para nomine yang berasal dari berbagai latar belakang, budaya, dan daerah ini telah memanfaatkan TikTok sebagai ruang kreatif untuk menghibur, terhubung, dan menciptakan dampak positif yang lebih besar dan lebih nyata bagi masyarakat luas.

Salah satu nominasi yang akan dibacakan adalah Music Artist of the Year. Selain karya-karya mereka yang begitu familiar didengarkan oleh masyarakat, penggalan lagu-lagu mereka juga kerap menghiasi backsound video-video yang bersliweran di TikTok.

Setiap karya mereka kerap mewakili setiap suasana dalam video yang dibagikan oleh kreator, sehingga karya yang dihasilkan para kreator menjadi lebih hidup dan mengena di hati pengguna TikTok.

Nama Sal Priadi menjadi salah satu nominasi yang berada di jajaran Music Artist of The Year. Sal dengan dua lagu andalannya, Dari Planet Lain dan Gala Bunga Matahari sukses memikat hati pendengarnya. Sampai di akhir tahun ini, lagu tersebut masih menjadi playlist wajib dari para pendengar.

 

