HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dhena Devanka Tegaskan Asuransi Anak dari Jonathan Frizzy Tak Bisa Diklaim Sejak April 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |11:43 WIB
Dhena Devanka Tegaskan Asuransi Anak dari Jonathan Frizzy Tak Bisa Diklaim Sejak April 2024
Dhena Devanka Tegaskan Asuransi Anak dari Jonathan Frizzy Tak Bisa Diklaim Sejak April 2024. (Foto: Instagram/@dhenaaldhaliadevanka)
A
A
A

JAKARTA - Dhena Devanka menjawab pernyataan sang mantan suami, Jonathan Frizzy yang mengklaim dirinya sengaja tidak mau memakai asuransi yang telah dipersiapkannya untuk anak-anak mereka. 

“Asuransi anak-anak selalu dibayar setiap bulan. Tapi sepertinya, setiap anak sakit sengaja tidak mau pakai (asuransi). Biar bisa menjelekkan papanya, difitnah tidak mau bayar rumah sakit,” kata Jonathan dalam unggahannya di Insta Story.

Dhena Devanka mengungkapkan, beberapa minggu sebelum operasi amandel dua anak laki-lakinya dilakukan, dia sudah mengajukan penggunaan asuransi itu ke pihak rumah sakit. Namun ditolak.

“Katanya dibayar tiap bulan, tapi tidak disetujui tuh. Jadi mau bagaimana? Masak mau nunggu sampai tahun depan? Kan sakit anaknya sudah kronis,” ujar sang selebgram lewat Insta Story, pada Jumat (13/12/20224). 

Demi kesehatan anak-anaknya, Dhena pun memutuskan untuk membayar sendiri biaya rumah sakit anak-anaknya yang mencapai Rp116 juta itu, tanpa harus menunggu kepastian dari pihak asuransi. 

Halaman:
1 2
