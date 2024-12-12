Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jamie Miller hingga Deretan Content Creator Siap Mengguncang Panggung Malam Puncak TikTok Awards Indonesia 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |15:07 WIB
Jamie Miller hingga Deretan Content Creator Siap Mengguncang Panggung Malam Puncak TikTok Awards Indonesia 2024
Jamie Miller hingga deretan content creator siap guncang panggung malam puncak TikTok Awards Indonesia 2024. (Foto: RCTI)
JAKARTA - TikTok Awards Indonesia kembali digelar, memasuki tahun keempat dengan memberikan apresiasi kepada para pekerja kreatif dan pembuat konten di platform tersebut melalui ajang TikTok Awards Indonesia 2024. Bersama dengan RCTI, TikTok akan menyuguhkan sebuah tayangan malam puncak yang penuh kemegahan, keseruan, dan kejutan. Acara ini dijadwalkan untuk disiarkan pada hari Jumat, 13 Desember 2024, pukul 20.30 WIB, dan dapat disaksikan melalui RCTI, aplikasi TikTok @officialrcti, serta RCTI+.

Acara TikTok Awards Indonesia 2024 akan menampilkan berbagai penampilan dari penyanyi-penyanyi terbaik Indonesia, seperti Juicy Luicy, Adrian Khalif, Bernadya, Lyodra, Salma Salsabil, Ayu Ting Ting, Gisella Anastasia, Kak Kev, Sastra Silalahi, serta Raja Dangdut Indonesia, H. Rhoma Irama bersama Soneta Group. Selain itu, acara ini juga akan dimeriahkan dengan penampilan spesial dari penyanyi internasional, Jamie Miller, yang pastinya menjadi salah satu momen paling ditunggu di malam puncak tersebut.

Tak hanya penampilan musisi terbaik, TikTok Awards Indonesia 2024 juga akan menghadirkan pembaca nominasi dari sejumlah artis top tanah air, seperti Pandawara, Marshanda, Caren Delano, Louisse Scarlett, Jennifer Bachdim, Tamara Dai, Fitri Tropica, Bachyper, Indro Warkop, Dave Hendrik, Iwet Ramadhan, Tasya Kamila, Rudy Choirudin, Ferry Salim dan Rizky Ridho. Deretan bintang ini akan menambah kemeriahan acara yang penuh dengan kreativitas dan inspirasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
