Mahalini Rilis Music Video “Untuk Yang Bersama Nya” Langsung Trending #1 di Youtube!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |22:02 WIB
Mahalini Rilis Music Video “Untuk Yang Bersama Nya” Langsung Trending #1 di Youtube!
Mahalini
A
A
A

JAKARTA - Mahalini kembali menyentuh hati para pendengarnya lewat perilisan music video terbaru untuk lagu “Untuk Yang Bersama Nya”, salah satu track emosional dalam album terbarunya yang bertajuk “Koma”. Lagu yang diciptakan oleh Andmesh Kamaleng bersama Mahalini ini kini hadir dalam bentuk visual yang semakin memperdalam makna kehilangan dan keikhlasan yang terkandung di dalamnya.

Music video ini menampilkan Mahalini dalam balutan visual yang sendu dan penuh rasa. Namun yang membuatnya semakin menyayat hati adalah hadirnya cerita tentang seorang anak yang kehilangan sosok ibunya. Alur cerita tersebut berjalan selaras dengan lirik lagu yang berbicara tentang seseorang yang pernah hadir begitu berarti dalam hidup, namun kini telah pergi untuk selamanya. Meski fisiknya tak lagi ada, cinta dan kenangannya tetap hidup dalam doa.

Melalui “Untuk Yang Bersama Nya”, Mahalini menyampaikan bahwa tidak semua cinta harus berakhir dengan kebersamaan. Ada cinta yang harus dilepaskan, diikhlaskan, dan dikenang dengan tulus. Lirik-lirik lembut yang dinyanyikan dengan penuh penghayatan terasa semakin kuat ketika dipadukan dengan adegan-adegan emosional dalam music video ini. Ekspresi Mahalini yang tenang namun penuh rasa membuat pesan lagu ini tersampaikan dengan begitu dalam.

Perilisan music video ini semakin mempertegas posisi Mahalini sebagai salah satu penyanyi dengan kekuatan emosi yang konsisten dalam setiap karyanya. “Untuk Yang BersamaNya” bukan hanya sekadar lagu tentang kehilangan, tetapi juga tentang menerima takdir, merawat kenangan, dan mencintai dalam bentuk yang paling tulus: doa.
 

(kha)

