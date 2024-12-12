Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Umi Pipik: Orangtua Jangan Ikut Campur Urusan Rumah Tangga Anak

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |08:03 WIB
Umi Pipik: Orangtua Jangan Ikut Campur Urusan Rumah Tangga Anak
Umi Pipik: Orangtua Jangan Ikut Campur Urusan Rumah Tangga Anak (Foto: IG Umi Pipik)
JAKARTA  - Dalam momen perayaan satu tahun pernikahan putrinya, Adiba Khanza, dengan pesepakbola Egy Maulana Vikri, Umi Pipik membagikan pesan penuh makna mengenai hubungan antara orangtua dan anak. Lewat unggahan terbarunya di Instagram @ummi_pipik, ia menyampaikan nasihat berharga tentang peran orangtua dalam kehidupan anak-anak mereka.

Umi Pipik menekankan bahwa tugas orangtua adalah mendampingi anak-anak mereka hingga tiba saatnya anak menjalani hidup sendiri bersama pasangannya. Peran ini, menurutnya, seperti sebuah perjalanan yang memiliki batas waktu.

"Tugas orang tua hanya menemani sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Seorang ibu mulai menemani anaknya di dalam rahim selama 9 bulan. Itulah kendaraan si anak," tulis Umi Pipik.

Umi Pipik: Orangtua Jangan Ikut Campur Urusan Rumah Tangga Anak
Umi Pipik: Orangtua Jangan Ikut Campur Urusan Rumah Tangga Anak

Ia juga mengingatkan para anak agar tidak melupakan peran orangtua, terutama ibu, yang telah menjadi "kendaraan" pertama mereka dalam hidup.

Halaman:
1 2
