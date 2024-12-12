Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Cerita Mistis Bulan Sutena saat Syuting Film Eva Pendakian Terakhir

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |02:28 WIB
Cerita Mistis Bulan Sutena saat Syuting Film Eva Pendakian Terakhir
Cerita Mistis Bulan Sutena saat Syuting Film Eva Pendakian Terakhir (Foto: IG Bulan Sutena)
A
A
A

JAKARTA - Film Eva Pendakian Terakhir, sebuah drama horor yang menggabungkan elemen horor, kepercayaan lokal, dan drama emosional. Disutradarai oleh Dedy Mercy, film ini menceritakan perjalanan mendaki gunung yang awalnya penuh harapan, tetapi berujung pada tragedi.

Proses syuting Eva Pendakian Terakhir di Gunung Kidul menghadirkan tantangan tersendiri. Kru harus membawa peralatan berat ke lokasi-lokasi sulit dan sering kali harus bekerja hingga dini hari untuk mendapatkan suasana yang otentik.

Dibintangi oleh Bulan Sutena sebagai Eva, seorang gadis muda yang tengah berduka karena kehilangan ibunya, film ini membawa penonton pada perjalanan emosional yang mendalam. 

Cerita Mistis Bulan Sutena saat Syuting Film Eva Pendakian Terakhir
Cerita Mistis Bulan Sutena saat Syuting Film Eva Pendakian Terakhir

Eva, yang mencoba mengatasi kesedihannya, diajak oleh sahabatnya, Pasha (diperankan oleh Kiesha Alvaro), untuk mendaki sebuah gunung di Sulawesi Selatan. Gunung ini terkenal dengan keindahan alamnya sekaligus kisah-kisah mistis yang menyelimutinya.

Bulan Sutena mengungkapkan bahwa ia merasa terhubung dengan karakter Eva karena cerita film ini relevan dengan dirinya.

"Film ini sangat menarik karena mengangkat tema pendakian dan keindahan alam, sesuatu yang sangat saya sukai. Saya merasa Eva memiliki perjalanan emosional yang sangat kuat," kata Bulan.

Proses syuting di Gunung Kidul menjadi pengalaman tak terlupakan baginya. Bahkan, ia mengaku sempat mengalami kejadian mistis selama produksi.

"Saat syuting adegan tidur, saya benar-benar tertidur. Kru mengatakan ada penampakan yang seperti mengendus wajah saya," kenang gadis bernama lengkap Wayan Bulan Yurriana Sutena ini.

Lawan mainnya, Kiesha Alvaro, juga antusias dengan cerita film ini. "Film ini mengingatkan saya pada 5 CM, tetapi dengan sentuhan horor yang berbeda. Kisahnya penuh persahabatan, plot twist, dan emosi yang jarang ditemukan di film horor Indonesia," jelas Kiesha.

Niken Septikasari, eksekutif produser film ini, menjelaskan bahwa inspirasi cerita datang dari kisah nyata para pendaki yang berjuang di tengah kondisi sulit.

"Eva adalah gambaran kekuatan kebaikan dan kepercayaan bahwa pertolongan Tuhan akan datang kepada mereka yang memiliki hati tulus," kata Niken.

Selain menyuguhkan ketegangan horor, film ini juga mengingatkan penonton untuk menjaga alam dan menghormati budaya setempat.

"Kami ingin memberikan pesan bahwa alam harus dihormati, begitu juga dengan adat dan kepercayaan lokal," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement