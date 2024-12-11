Cerai dari Edward Akbar, Kimberly Ryder: Fokus Cari Uang yang Banyak

JAKARTA - Menyambut tahun 2025, Kimberly Ryder mengungkapkan rencana sederhana namun penuh makna untuk masa depannya. Usai melewati tahun 2024 dengan berbagai pengalaman, mantan istri Edward Akbar kini memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupnya.

“Kalau aku, mungkin di 2025 ini mau fokus cari uang yang banyak aja,” ujar Kimberly saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Tak hanya soal mencari nafkah, Kimberly juga menaruh perhatian besar pada dirinya sendiri dan keluarganya. “Kalau untuk aku pribadi, mungkin di 2025 aku ingin mendapatkan lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar aku,” tambahnya.

Kimberly melihat tahun 2024 sebagai tahun yang penuh pelajaran. Ia yakin setiap pengalaman, baik maupun buruk, memiliki hikmahnya sendiri.