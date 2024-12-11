Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cium Jerome Kurnia, Kimberly Ryder Grogi Parah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |19:00 WIB
Cium Jerome Kurnia, Kimberly Ryder Grogi Parah
Cium Jerome Kurnia, Kimberly Ryder Grogi Parah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kimberly Ryder dan Jerome Kurnia terlibat dalam hubungan asmara sebagai pasangan karakter di serial Waktu Kedua. Salah satu tantangan besar bagi mereka adalah melakoni adegan ciuman yang menjadi bagian penting dari cerita.

Kimberly Ryder, yang baru saja kembali ke dunia akting, mengaku merasa sangat gugup saat harus menjalani adegan tersebut dengan Jerome Kurnia.

"Grogi banget, gila, sama Jerome. Tahun ini tuh tahunnya Jerome Kurnia banget, jadi wah, deg-degan banget," ujar Kimberly saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Cium Jerome Kurnia, Kimberly Ryder Grogi Parah
Cium Jerome Kurnia, Kimberly Ryder Grogi Parah

Jerome Kurnia, yang juga memiliki pengalaman panjang di dunia akting, membagikan cerita serupa. Ia menyebut bahwa adegan ciuman tersebut cukup menantang, terutama karena perbedaan tinggi badan mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159333/steffi_zamora-VBCe_large.jpg
Kimberly Ryder Dukung Hubungan Nino Fernandez dan Steffi Zamora: Semoga Lancar Sampai Hari H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158581/kimberly_ryder-yOoh_large.jpg
Ternyata Kimberly Ryder Masih Berstatus WNA, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155109/kimberly_ryder-oFCn_large.jpg
Digoda Banyak Pria, Kimberly Ryder Ungkap Kriteria Suami Idaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142915/kimberley_ryder-J7KD_large.JPG
Kimberly Rdyer Batal Berangkat Haji Tahun Ini: Agak Stres, Mungkin Belum Dipanggil Allah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142671/kimberly_ryder-vwOY_large.jpg
Kimberly Ryder Akui Dekat dengan Baim Wong: Lagi Ada Proyek Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142086/kimberly_ryder-KUM4_large.jpg
Biodata dan Agama Kimberly Ryder yang Kini Dijodohkan dengan Baim Wong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement