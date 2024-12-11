Cium Jerome Kurnia, Kimberly Ryder Grogi Parah

JAKARTA - Kimberly Ryder dan Jerome Kurnia terlibat dalam hubungan asmara sebagai pasangan karakter di serial Waktu Kedua. Salah satu tantangan besar bagi mereka adalah melakoni adegan ciuman yang menjadi bagian penting dari cerita.

Kimberly Ryder, yang baru saja kembali ke dunia akting, mengaku merasa sangat gugup saat harus menjalani adegan tersebut dengan Jerome Kurnia.

"Grogi banget, gila, sama Jerome. Tahun ini tuh tahunnya Jerome Kurnia banget, jadi wah, deg-degan banget," ujar Kimberly saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Jerome Kurnia, yang juga memiliki pengalaman panjang di dunia akting, membagikan cerita serupa. Ia menyebut bahwa adegan ciuman tersebut cukup menantang, terutama karena perbedaan tinggi badan mereka.