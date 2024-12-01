Kimberly Ryder Ikhlas Terima Nafkah Rp6 Juta Per Bulan dari Edward Akbar

JAKARTA - Kimberly Ryder akhirnya bisa bernapas lega setelah resmi bercerai dari Edward Akbar. Proses perceraian pasangan ini telah diputuskan melalui sidang e-court di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kimberly mengaku puas dengan keputusan tersebut, terutama karena ia mendapatkan hak asuh penuh atas kedua anaknya, Rayden Starlight Akbar dan Aisyah Moonlight Akbar.

"Alhamdulillah lega, sebenarnya puas aja sih. Buat aku yang penting adalah cerainya diputuskan dan hak asuh anak jatuh ke aku," ungkap Kimberly Ryder saat ditemui di kawasan BSD, Tangerang, Banten.

Sebagai bagian dari putusan pengadilan, Edward Akbar diwajibkan memberikan nafkah sebesar Rp 6 juta per bulan untuk kedua anaknya. Meski demikian, Kimberly tidak mempermasalahkan jumlah tersebut.

"Aku sih menerima aja, ya itu sebenarnya minimal. Kalau mau ngasih lebih, ya Alhamdulillah. Tapi balik lagi, kita lihat aja apakah dia sanggup mengirimkan segitu setiap bulan," ujar Kimberly dengan tenang.

Kimberly menekankan bahwa ia tidak akan sepenuhnya bergantung pada nafkah dari Edward. Ia berkomitmen untuk terus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan kedua anaknya.

"Yang penting dari aku sendiri, aku akan terus kerja keras buat anak-anak," tegas Kimberly.

(aln)