Pihak Paula Verhoeven Pertanyakan Bukti Elektronik Baim Wong

JAKARTA - Sidang perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2024). Pada sidang kali ini, Baim menyerahkan bukti elektronik serta menghadirkan enam saksi fakta dan satu saksi ahli untuk memperkuat posisinya.

Terkait bukti elektronik yang diajukan oleh Baim, kuasa hukum Paula, Alvon Kurnia Palma, menekankan pentingnya menguji keaslian bukti tersebut. Ia juga meminta agar Baim mengungkap secara jelas asal-usul dari bukti tersebut.

"Kalau bukti elektronik, dia harus menyebutkan dari mana bukti itu diambil. Itu harus jelas. Dari situ bisa diketahui apakah bukti tersebut sudah diubah, rusak, atau tidak," ujar Alvon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Alvon menjelaskan bahwa bukti elektronik sangat rentan terhadap perubahan, sehingga keasliannya harus dipastikan.

"Sekarang ini kan ada banyak teknologi editing. Kalau bukti sudah melalui proses pengeditan, itu artinya sudah tidak otentik dan tidak orisinal. Jadi, yang harus diajukan adalah bukti dalam bentuk asli ketika pertama kali muncul," tambahnya.

Selain itu, Alvon juga menyoroti potensi illegal access (akses ilegal) jika bukti elektronik diambil tanpa persetujuan pemilik perangkat yang menyimpannya. Jika benar terjadi, tindakan tersebut dapat melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Kalau bukti itu diambil dari ponsel orang lain tanpa izin, itu termasuk illegal access. Ada ancaman hukuman yang diatur dalam UU ITE," tegasnya.

Selain menyerahkan bukti elektronik, Baim Wong juga menghadirkan sejumlah saksi untuk mendukung kasusnya. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah aktor Teuku Zacky, sahabat dekat Baim.