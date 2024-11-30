Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Baim Wong Soal Peluang Rujuk dengan Paula Verhoeven

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |14:47 WIB
Kata Baim Wong Soal Peluang Rujuk dengan Paula Verhoeven
Kata Baim Wong Soal Peluang Rujuk dengan Paula Verhoeven. (Foto: Instagram/@baimwong)
JAKARTA - Baim Wong bahas peluang rujuk dengan Paula Verhoeven. Sang aktor terlihat hanya melempar senyum dan meminta doa ketika pertanyaan seputar perceraiannya diungkit wartawan Malaysia.

“Doakan saja yang terbaik ya,” kata sutradara film Lembayung tersebut dalam video yang diunggah akun Instagram @hibglam.com.my seperti dikutip pada Sabtu (30/11/2024). 

Baim Wong lebih lanjut mengungkapkan, tidak ada rasa dendam meski sang istri sudah mengkhianati pernikahan mereka. Bapak dua hanya itu hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Paula Verhoeven.

“Doa saya masih sama. Semoga Paula, mendapat hidayah dan diberi jalan yang benar. Saya enggak mau ada dendam sama dia,” ungkap sang aktor.

Baim Wong saat ini hanya berusaha menerima kenyataan pahit pernikahannya sambil terus melanjutkan hidup. Meski bercerai, dia memastikan masih berkomunikasi dengan model cantik tersebut.

“Saya tak menyangka lah kalau akhirnya bakal seperti ini. Tapi saya hanya bisa mendoakan saja. Soal komunikasi, kami masih rutin WhatsApp,” tutur sutradara Lembayung itu menambahkan.

Baim Wong juga menanggapi terkait komentar miring hingga hujatan yang diarahkan netizen kepadanya. Dia menilai, ada beberapa hal yang perlu ditanggapinya, namun ada pula yang tak perlu dianggap serius. 

Baim Wong (IG)
Kata Baim Wong Soal Peluang Rujuk dengan Paula Verhoeven. (Foto: Instagram/@baimwong)

