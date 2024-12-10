Andhika Pratama Kenang Sosok Mertua: Sifatnya Mirip Ussy Sulistiawaty

JAKARTA – Kepergian Nilla Rosita, ibu kandung Ussy Sulistiawaty, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Setelah empat tahun berjuang melawan gangguan ginjal, Nilla menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit pada Selasa (10/12/2024) pagi.

Jenazah almarhumah telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Prosesi pemakaman berlangsung penuh haru, terutama saat Andhika Pratama, menantu almarhumah, turut menurunkan jenazah ke liang lahat.

"Saya mewakili keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengantarkan mama tercinta kami, Mama Nilla Rosita, yang atas izin Allah telah mendahului kita dan meninggalkan keluarga besarnya," ujar Andhika di lokasi pemakaman.

Dalam suasana duka, Andhika mengenang almarhumah sebagai sosok ibu kedua baginya. Selama menjadi menantu, ia merasakan banyak momen berkesan bersama Nilla, terutama ketika ia melamar Ussy di rumah keluarga.

"Kalau bicara kenangan, banyak sekali. Salah satunya saat saya melamar Ussy di rumah ini. Ada banyak cerita manis sekaligus tantangan yang kami lewati bersama Mama," kenangnya.

Andhika juga menilai banyak sifat Nilla yang diwariskan kepada Ussy. Hal ini membuat Andhika selalu mengingat sosok ibu mertua dari perilaku sang istri.

"Bisa dibilang Mama adalah ibu kedua saya. Untuk Ussy, tentu ini menjadi pukulan berat karena Mama adalah sosok yang paling dia sayang. Ussy adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga, dan ia sangat dekat dengan Mama. Banyak sifat Mama yang terlihat pada Ussy, seperti perhatian dan kasih sayangnya," tuturnya.