Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andhika Pratama Kenang Sosok Mertua: Sifatnya Mirip Ussy Sulistiawaty

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |08:01 WIB
Andhika Pratama Kenang Sosok Mertua: Sifatnya Mirip Ussy Sulistiawaty
Andhika Pratama Kenang Sosok Mertua: Sifatnya Mirip Ussy Sulistiawaty (Foto: IG Ussy)
A
A
A

JAKARTA – Kepergian Nilla Rosita, ibu kandung Ussy Sulistiawaty, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Setelah empat tahun berjuang melawan gangguan ginjal, Nilla menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit pada Selasa (10/12/2024) pagi.

Jenazah almarhumah telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Prosesi pemakaman berlangsung penuh haru, terutama saat Andhika Pratama, menantu almarhumah, turut menurunkan jenazah ke liang lahat.

"Saya mewakili keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengantarkan mama tercinta kami, Mama Nilla Rosita, yang atas izin Allah telah mendahului kita dan meninggalkan keluarga besarnya," ujar Andhika di lokasi pemakaman.

Andhika Pratama Kenang Sosok Mertua: Sifatnya Mirip Ussy Sulistiawaty
Andhika Pratama Kenang Sosok Mertua: Sifatnya Mirip Ussy Sulistiawaty

Dalam suasana duka, Andhika mengenang almarhumah sebagai sosok ibu kedua baginya. Selama menjadi menantu, ia merasakan banyak momen berkesan bersama Nilla, terutama ketika ia melamar Ussy di rumah keluarga.

"Kalau bicara kenangan, banyak sekali. Salah satunya saat saya melamar Ussy di rumah ini. Ada banyak cerita manis sekaligus tantangan yang kami lewati bersama Mama," kenangnya.

Andhika juga menilai banyak sifat Nilla yang diwariskan kepada Ussy. Hal ini membuat Andhika selalu mengingat sosok ibu mertua dari perilaku sang istri.

"Bisa dibilang Mama adalah ibu kedua saya. Untuk Ussy, tentu ini menjadi pukulan berat karena Mama adalah sosok yang paling dia sayang. Ussy adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga, dan ia sangat dekat dengan Mama. Banyak sifat Mama yang terlihat pada Ussy, seperti perhatian dan kasih sayangnya," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/33/3094147/andhika_pratama-FGI9_large.jpg
Andhika Pratama Ikhlaskan Kepergian Ibu Mertua: Umi Lepas dari Penderitaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060230/ernest_prakasa-yIm8_large.jpg
Ernest Prakasa Ngakak Lihat Andhika Pratama Sindir Kiky Saputri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060229/andhika_pratama-MnUZ_large.jpg
Kiky Saputri Disindir Andhika Pratama: Kritiknya Sok Keras tapi Ditawari Buzzer Nggak Nolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/01/33/2603765/7-potret-rumah-andhika-pratama-dan-ussy-sulistiawaty-mewah-dengan-pintu-rahasia-JUxuEmUNJR.jpg
7 Potret Rumah Andhika Pratama dan Ussy Sulistiawaty, Mewah dengan Pintu Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/20/33/2597599/diisukan-jadi-sugar-daddy-chandrika-chika-andhika-pratama-sindir-hard-gumay-dan-netizen-cDuusCDbW4.JPG
Diisukan Jadi Sugar Daddy Chandrika Chika, Andhika Pratama Sindir Hard Gumay dan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/20/33/2597561/disebut-sugar-daddy-chandrika-chika-andhika-pratama-ini-berita-liar-4AplLipzXM.jpg
Disebut Sugar Daddy Chandrika Chika, Andhika Pratama: Ini Berita Liar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement