Vior dan Vincent Debat Panas Usai Biaya Pernikahan Membengkak hingga Rp3,5 Miliar

JAKARTA - Nita Vior dan Vincent Kosasih terlibat debat panas terkait konsep dan biaya pernikahan mereka. Sang selebgram menginginkan, pesta spektakuler yang tak terlupakan dan viral di media sosial.

“Pernikahan adalah investasi karier untuk aku. Kalau kita buat menarik kan nanti media pasti meliput,” ungkap Nita Vior dalam The Next Step 2 seperti dikutip dari channel YouTube BW. pada Selasa (10/12/2024).

Untuk mewujudkan pesta pernikahan mewah yang diimpikannya tersebut, Nita Vior berencana menyuguhkan hiburan akrobat untuk para tamunya. Namun Vincent ternyata memiliki pandangan berbeda.

Vior dan Vincent Debat Panas Usai Biaya Pernikahan Membengkak hingga Rp3,5 Miliar. (Foto: Axioo)

Dengan anggaran sebesar Rp2,1 miliar yang telah dipancangnya, sang pebasket merasa mereka bisa membuat pesta pernikahan tak terlupakan. “Yang penting adalah kebahagiaan kita, bukan soal mencolok atau tidak,” tuturnya.

Perdebatan mereka semakin panas ketika Vior menyebut biaya pesta pernikahan mereka bisa mencapai Rp3,5 miliar. Artinya, ada pembengkakan anggaran mencapai Rp1,5 miliar dari dana awal yang mereka tetapkan.