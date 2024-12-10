Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vior Sebut Biaya Pesta Pernikahannya Capai Rp3,5 Miliar, Vincent Geram

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |22:30 WIB
JAKARTA - Nita Vior resmi dipinang pebasket Vincent Kosasih dalam prosesi mewah dan eksklusif, pada 7 Desember 2024. Namun di balik meriahnya pesta, ada banyak drama yang harus dilewati pasangan ini. 

Salah satu drama yang harus dihadapi pasangan ini adalah soal anggaran pesta pernikahan mereka. Vincent awalnya menetapkan bujet sebesar Rp2 miliar untuk pesta pernikahan mereka. 

Namun jumlah itu, dinilai Vior, tidak cukup membiayai pesta pernikahan impiannya. “Aku sudah hitung-hitungan dengan WO, biayanya sekitar Rp3,5 miliar,” katanya saat berbincang dengan sang ibu, dikutip dari channel YouTube BW., Selasa (10/12/2024).

Pernyataan Nita Vior itu membuat sang ibu terkejut. “Ah, gila kali segitu. Kamu harus lebih saving dong untuk ke depannya. Kalau misalnya kurang ya kamu pakai uang kamu dong,” tutur sang ibu.

Namun Vior tegas menolak ide sang ibu karena menilai biaya pesta merupakan tanggung jawab pihak pria sepenuhnya. Perdebatan Vonny dan Vior semakin sengit karena sang ibu menolak untuk menutupi kekurangan dana pesta tersebut.

“Mami enggak mau bantuin. Dana dari Vincent itu sudah lebih dari cukup loh sebenarnya. Untuk apa lagi?” kata Vonny. 

Tak mendapat bantuan dari sang ibu, Nita Vior kemudian menghubungi mertuanya untuk meminta bantuan dana. Keputusan sang selebgram membuat Vincent marah besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
